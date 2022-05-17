OGM, hava filosuna ABD'den getirilen 3 "Chinook" tipi helikopteri daha kattı - Son Dakika
Üye Girişi

OGM, hava filosuna ABD'den getirilen 3 "Chinook" tipi helikopteri daha kattı

17.05.2022 09:34

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları kapsamında hava filosunu, ABD'den getirilen "Chinook" tipi helikopterlerle güçlendiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları kapsamında hava filosunu, ABD'den getirilen "Chinook" tipi helikopterlerle güçlendiriyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, OGM, orman yangınlarıyla mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor.

CMC Savunma Sanayi AŞ tarafından getirilmesi planlanan 10 Boeing Chinook tipi helikopterden 4'ü hafta sonu, 3'ü de dün Türkiye'ye ulaştı. Böylelikle getirilen "Chinook" tipi helikopter sayısı 7'ye çıkarken kalan 3 helikopterin de teslimat için yola çıktığı öğrenildi.

ABD'den getirilen Chinook, çift rotorlu, ağır tonajlı yangın söndürme helikopterleri olarak biliniyor. Dar alanlarda manevra kabiliyeti ve yüksek hızıyla diğer helikopterlerden ayrılan Chinook, gövdesine monte edilen 10 ton su kapasiteli "bambi" ismiyle bilinen su sepetleriyle en zorlu arazi şartlarında görev yapabiliyor.

OGM, hava filosuna ABD'den getirilen 3 Chinook tipi helikopteri daha kattı
OGM, hava filosuna ABD'den getirilen 3 Chinook tipi helikopteri daha kattı
OGM, hava filosuna ABD'den getirilen 3 Chinook tipi helikopteri daha kattı
OGM, hava filosuna ABD'den getirilen 3 Chinook tipi helikopteri daha kattı

YORUMLAR
500
OGM, hava filosunu çift rotorlu 'Chinook'la güçlendiriyor OGM, hava filosunu çift rotorlu 'Chinook'la güçlendiriyor Son dakika haberleri: ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE İÇİN CHİNOOK SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ TÜRKİYE'DE Son dakika haberleri: ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE İÇİN CHİNOOK SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ TÜRKİYE'DE

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OGM, hava filosuna ABD'den getirilen 3 'Chinook' tipi helikopteri daha kattı - Son Dakika


Son Dakika
09:45 Şebeke borusu patladı! Halk otobüsü su dolu çukura düştü
09:40 SADAT ortaklarından Mehmet Naci Efe: Devletin silahlarını Dışişleri Bakanlığı'nın onay verdiği ülkelere satıyoruz
09:38 Oyuncu Demet Evgar, anneliğe geçiş kutlamasından sonra bu sefer de kına gecesi yaptı
09:33 Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan hayatını kaybetti
09:13 Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı
09:10 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin ile evlenen Kumru'yu düğün gününde hangi sürpriz bekliyor?
09:08 Ekonomik kriz ile boğuşan Sri Lanka Başbakanı: Sadece bir günlük petrolümüz kaldı!
08:58 Benzine zam: Litre fiyatı 23 lira sınırına dayandı
08:54 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisi ile sesiz sedasız nişanlandı! Törene Dilan'ın saçları damga vurdu
08:52 İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde fabrikada yangın çıktı! Yangın kısa sürede 3 fabrikaya daha sıçradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 09:49:27. #1.13#
SON DAKİKA: OGM, hava filosuna ABD'den getirilen 3 "Chinook" tipi helikopteri daha kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement