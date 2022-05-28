Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara'da 2 Bin 680 Metrekare Yüzölçümlü Taşınmazın Satışını Onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara İncek'te 2 bin 680 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 9 milyon 550 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren "Altınova Tuğra İnş. En. Nak. Müh. Mad. Ürt. Paz. San. ve Tic. AŞ- Şüheda Konaç Ortak Girişim Grubu"na satılmasına onay verdi.

ÖİB'in konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programındaki Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi'ndeki 2 bin 680 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihale sonuçlandı.

Taşınmazın, ihalede 9 milyon 550 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren "Altınova Tuğra İnş. En. Nak. Müh. Mad. Ürt. Paz. San. ve Tic. AŞ- Şüheda Konaç Ortak Girişim Grubu"na satılmasına karar verildi.