Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara'da 2 Bin 680 Metrekare Yüzölçümlü Taşınmazın Satışını Onayladı - Son Dakika
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara'da 2 Bin 680 Metrekare Yüzölçümlü Taşınmazın Satışını Onayladı

28.05.2022 10:09
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara'da 2 Bin 680 Metrekare Yüzölçümlü Taşınmazın Satışını Onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara İncek'te 2 bin 680 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 9 milyon 550 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren "Altınova Tuğra İnş. En. Nak. Müh. Mad. Ürt. Paz. San. ve Tic. AŞ- Şüheda Konaç Ortak Girişim Grubu"na satılmasına onay verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara İncek'te 2 bin 680 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 9 milyon 550 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren "Altınova Tuğra İnş. En. Nak. Müh. Mad. Ürt. Paz. San. ve Tic. AŞ- Şüheda Konaç Ortak Girişim Grubu"na satılmasına onay verdi.

ÖİB'in konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programındaki Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi'ndeki 2 bin 680 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihale sonuçlandı.

Taşınmazın, ihalede 9 milyon 550 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren "Altınova Tuğra İnş. En. Nak. Müh. Mad. Ürt. Paz. San. ve Tic. AŞ- Şüheda Konaç Ortak Girişim Grubu"na satılmasına karar verildi.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara'da 2 Bin 680 Metrekare Yüzölçümlü Taşınmazın Satışını Onayladı - Son Dakika


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