Okulda tereyağı üretmeye başladılar, siparişlere yetişemiyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Okulda tereyağı üretmeye başladılar, siparişlere yetişemiyorlar

15.04.2022 10:33
Okulda tereyağı üretmeye başladılar, siparişlere yetişemiyorlar

İzmir'in Tire ilçesinde eğitim veren Tire Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 600 bin TL yatırım yaparak tereyağı işleme tesisi kurdu.

İzmir'in Tire ilçesinde eğitim veren Tire Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 600 bin TL yatırım yaparak tereyağı işleme tesisi kurdu. Hızla başarıya ulaşan tesis, siparişlere yetişemiyor.

Tire Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Gıda Teknolojisi Bölümü öğretmen ve öğrencileri bir araya gelerek okulda tereyağı üretebilecekleri bir tesis kurmaya karar verdi. Okul müdürü Hüseyin Yıldırım, projeyi mantıklı bularak projeyi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İzmir İl Milli eğitim Müdürlüğüne gönderdi. Her iki kurumun da olumlu cevap verdiği projeye, MEB tarafından 450 bin TL bütçe çıkarıldı. Yaklaşık olarak 600 bin TL'lik bütçe ile okulun alt katını son model makineler ile donatan okul yönetimi, kısa süre önce tereyağı imalatına başladı. Haftada yaklaşık 2 ton üretim kapasitesi olan okulda, pazar payı da kısa sürede oluştu. Gıda bölümü öğretmen ve öğrencileri her hafta ürettikleri tereyağlarını satarak okul bütçesine destek oluyor, dahası siparişlere yetişemiyor.

"Her şey hayal etmekle başladı"

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tire Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Yıldırım, "Tire hayvancılık ve sütün başkenti. Arkadaşlarımız böyle bir proje geliştirmiş. Aslında bu proje ilk başlarda beni hem sevindirdi hem düşündürdü. Zaten ilçe bir üretim merkezi ve çok sayıda imalathane var. Ancak hiçbir zaman konuya olumsuz yönünden bakmadık. Ödenek talebi için projeyi hemen İzmir İl Milli eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığına gönderdik ve projemiz onaylandı. Şimdi arkadaşlarımız haftada yaklaşık 2 ton tereyağı imal ediyor. İlk başlarda pazar payında sıkıntı yaşasak da kısa sürede kendimize bir pazar yakaladık. Eğer pazar payımızda artış olursa tabii ki imalata ağırlık verip siparişleri karşılarız. Ben bu projenin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

YORUMLAR
500
İZMİR'DE KAÇAK BOTOKS DOLGU ÜRÜNÜ OPERASYONU İZMİR'DE KAÇAK BOTOKS DOLGU ÜRÜNÜ OPERASYONU Halk Taşıt ile İzmirlilere 122 milyon TL'lik katkı Halk Taşıt ile İzmirlilere 122 milyon TL'lik katkı

Mesleki Eğitim, Türk Lirası, İzmir, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Okulda tereyağı üretmeye başladılar, siparişlere yetişemiyorlar - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Son dakika: Mart ayında konut satışları yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu
10:22 Beşiktaş'a Burak Yılmaz çalımı! Galatasaray bombayı patlattı
10:19 Abdurrahman Dilipak'tan "uyuşturucu baronu" fotoğrafına açıklama: Kenevir konusunu konuşmuştuk!
10:08 Görenler gözlerine inanamadı! Trafikte yol alan çocuk sürücü korkuttu
10:07 Herkes onun kim olduğunu merak ediyor! Bursa'daki gizemli hayırsever bu sefer de 100 bin liralık ilaç borcu ödedi
10:06 Ahmet Davutoğlu soruya çok sinirlendi, Binali Yıldırım'a gönderme yaptı: İsteseydim benden sonraki başbakan gibi milyarlarıma milyar katardım
09:57 Miss Turkey güzeli soluğu karakolda aldı! 1,5 yaşındaki kızıyla arkadaşının şiddetine maruz kalmış
09:56 Genç kızı kaçırıp rezidansta cinsel istismarda bulunmuşlardı! Bir başka mağdur daha yaşadığı dehşeti anlattı
09:53 Karların erimesi kurumaya yüz tutmuş Gökçedere Göleti'ni yeniden doldurdu!
09:50 Rıza Çalımbay takımdan gidiyor mu? Sivasspor'dan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 10:39:30. #1.13#
SON DAKİKA: Okulda tereyağı üretmeye başladılar, siparişlere yetişemiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement