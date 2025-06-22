Oltu\'da 17 Milyon Liralık Yeni Tarım Yatırımı

Yaklaşık iki buçuk yıl önce Erzurum'un Oltu ilçesinde yatırım yapan firma şimdi de 17 milyon liralık yatırım için düğmeye bastı.

Oltu Organize Sanayi Sitesinde "Tutkun Makine" olarak kurduğu fabrikada 25 kişi istihdam eden Ahmet Mercan Yeni Fabrikası olan Petek Anker Tarım Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin temellerini yapılan törenle attı . Törende açılış konuşmasını Petek Anker Tarım Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin yönetim kurulu Başkanı Ahmet Mercan yaptı. Törende Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Kılıç, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Abdul Kerim Kavaz birer konuşma yaparak Oltu İlçesine hayırlı olması temennisinde bulundular.

Bin metrekare kapalı alanı olacak

Erzurum'un Oltu ilçesinde tarım sektörüne yönelik önemli bir yatırım hayata geçiyor. 1 Şubat 2024 tarihinde kurulan Petek Anker Tarım Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyete geçeceği üretim tesisiyle bölge ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sunmayı hedefliyor. Toplam 17 milyon 353 bin 978 TL'lik yatırım büyüklüğüne sahip olan proje kapsamında, 1000 metrekare kapalı alanda modern bir üretim atölyesi kurulacak. Tesiste, çatallı çapa, bel küreği, dirgen ve tırmık gibi temel tarım aletlerinin üretimi gerçekleştirilecek.

Yıllık 100 bin adet üretim kapasitesi

Yerli üretimi ön plana çıkaran proje, 10 kişilik doğrudan istihdamla yıllık 100 bin adet üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca, üretim ve tedarik zincirleriyle birlikte dolaylı olarak 250 kişilik istihdam oluşturulması öngörülüyor. Tarımsal üretim ve iş gücü verimliliğini artırmak, yerli üretimle dışa bağımlılığı azaltmak, kırsal kalkınmaya ve bölgesel gelişime katkı sağlamak, enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojilerle sürdürülebilir üretim yapmak, terel istihdamı artırarak sosyal fayda oluşturmak, modern teknolojiyle üretim gelişmiş teknolojik makinelerle donatılacak olan tesiste, hem üretim kalitesinin hem de verimliliğin üst düzeye çıkarılması planlanıyor. Bu sayede, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu kaliteli tarım aletleri yerli ve rekabetçi fiyatlarla piyasaya sunulacak.

Oltu'ya ekonomik ve sosyal katkısı olacak

Yeni yatırım, sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda sosyal açıdan da bölgeye değer katması bekleniyor. Yerel istihdamın artırılmasıyla birlikte, genç nüfusun göç etme eğiliminin azaltılması ve Oltu'nun sanayi potansiyelinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Temel atma törenine Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Kılıç, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Abdul Kerim Kavaz,Ak Parti Oltu İlçe Başkanı Burtay Oğuz Yavuz,MHP Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam, CHP Oltu İlçe Başkanı Yüksel Atabay, Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gülsüm Musaoğlu, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. - ERZURUM