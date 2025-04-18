Ömer Koyuncu OYDER Başkanlığına Seçildi

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanlığına Ömer Koyuncu getirildi.

OYDER'den yapılan açıklamaya göre, derneğin 9. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda başkanlığa seçilen Koyuncu, bu görevi 3 yıl boyunca üstlenecek.

Koyuncu'nun başkan vekilliklerini Zeynep Fidan Soysal ve Kemal Tepret üstlendi. OYDER'in bir önceki dönem başkanı olan Dr. Altuğ Erciş ise yeni dönemde, derneğin danışma organı olan OYDER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı oldu.

Genel kurul toplantısında konuşan Ömer Koyuncu, geçmiş dönemdeki başkanlara teşekkür etti.

Son iki yıldır rekor satışlar olmasına rağmen bugün stok finansman giderleri, karsız satışların yarattığı dengesizlikler ve bayi stokları gibi ciddi sorunların aşılması gereken bir dönemde olduklarını aktaran Koyuncu, "Bu süreçte distribütörlerimiz, üretim sanayisi, lojistik ve diğer tüm paydaşlarımızın uyum içinde hareket etmesi, sektörümüzün sağlıklı şekilde ilerlemesi için elzemdir." ifadesini kullandı.

"OYDER olarak gücümüzü yetkili satıcılarımızdan alıyoruz"

OYDER'in yeni dönemdeki hedefinin 1250 plaza ve 50 bini aşkın çalışanıyla geleceğe hazırlanmak ve bayilikleri sürdürülebilir kılmak olduğunu vurgulayan Koyuncu, OYDER olarak güçlerini yetkili satıcılardan aldıklarını belirtti.

Koyuncu, distribütörler, üretim sanayisi, lojistik ve diğer tüm paydaşların uyum içinde hareket etmesinin sektörel verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından belirleyici olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"OYDER olarak sektörümüzün etkin şekilde ilerlemesi için elimizden gelen çabayı göstermeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde devlet kurumları, ODMD, OSD, TOKKDER, TAYSAD, MASFED gibi sektör temsilcileri ile sektörümüzün temel sorunlarını ortak bakış açısıyla ele almak için daha yakın diyaloglar kurmayı ve işbirliği içinde olmayı hedefliyoruz.

Temel amacımız, kalıcı çözümler üretmek ve bunu da ortak akıl ve mutabakatla gerçekleştirmektir. Ayrıca, uzun yıllardır birlikte çalıştığımız tedarikçilerimiz, iş birlikçilerimiz ve sponsorlarımızla sektöre ilave katma değer yaratmaya devam edeceğiz. OYDER olarak sosyal sorumluluk projeleri de geliştirerek bu konuda sorumluluk almaya, çözüm odaklı yaklaşımlarımızı paylaşmaya, önerilerinizi dinlemeye ve ortak akıl oluşturmanın gücünü ortaya koymaya hazırız çünkü biliyorum ki birbirine destek olan bir ekip, tüm zorlukların üstesinden gelebilir."