Omnicom, Interpublic Group'u Satın Aldı

Ekonomi

ABD'li medya, pazarlama ve kurumsal iletişim şirketi Omnicom, Interpublic Group'u satın alarak dünyanın en büyük reklamcılık şirketini oluşturacak anlaşmaya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamada, Omnicom'un Interpublic Group'u hisse karşılığı satın alacağı nihai anlaşmanın şirketlerin yönetim kurulları tarafından oy birliğiyle onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu birleşmenin sektörün en derin pazarlama yeteneklerini, en geniş ve en yenilikçi hizmet ve ürünlerini bir araya getireceği aktarıldı.

Anlaşma doğrultusunda Interpublic Group hissedarlarının sahip oldukları her bir Interpublic adi hissesi karşılığında 0,344 Omnicom hissesi alacağı belirtilen açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Omnicom hissedarlarının birleşme sonucu oluşan şirketin yüzde 60,6'sına, Interpublic Group hissedarları ise yüzde 39,4'üne sahip olacağı kaydedildi.

Açıklamada, birleşmenin yıllık 750 milyon dolarlık tasarruf sağlamasının beklendiği belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Omnicom'un cuma günü kapanışta 103,4 dolar olan hisse fiyatı dikkate alındığında anlaşmanın değerinin borçlar hariç 13,3 milyar dolar olarak hesaplandığı aktarıldı.

Anlaşmanın 2023 yılı kazançlarına göre 25 milyar doların üzerinde yıllık toplam gelire sahip bir şirket yaratacağı kaydedildi.