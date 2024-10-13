OMÜ'den Pandemi Sürecinde 29 Çeşit Temizlik Malzemesi Üretimi - Son Dakika
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Ekonomi

OMÜ'den Pandemi Sürecinde 29 Çeşit Temizlik Malzemesi Üretimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, pandemi döneminde kurduğu 'OMÜ Kampüs Kimya' tesisi ile 29 çeşit temizlik ve hijyen malzemesi üretmeye başladı. Ürünler, üniversitenin ihtiyaçlarını karşılamak için satılıyor ve öğrencilerin staj yapma fırsatı bulduğu bu tesis, sürekli olarak gelişimine devam ediyor.

13.10.2024 00:27
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Üniversiteden 29 çeşit temizlik malzemesi

Pandemide kurulan 'OMÜ Kampüs Kimya' 29 çeşit ürün üretiyor

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde pandemi zamanında dezenfektan ihtiyacını karşılamak için kurulan tesiste 29 çeşit temizlik ve hijyen malzemesi üretiliyor.

2020 yılında pandemi döneminde dezenfektan ihtiyacını karşılamak için OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde "Kampüs Kimya" markasıyla bir tesis kuruldu. Her geçen yıl kendini geliştiren tesis, hijyen malzemesi satışını da hızlandırdı. Öğretim üyeleri, öğrenciler ve diğer çalışanlar tarafından üretilen kolonya, dezenfektan, deterjan, çamaşır suyu, yüzey temizleyici gibi 29 farklı çeşitte temizlik ürünü kurumlara satılıyor. Ürünlerin satışından elde edilen gelir, üniversitenin ihtiyacında kullanılıyor.

"Öğrencilerimiz hem bilgilerini artıyorlar hem de gelir elde edebiliyorlar"

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Yalçın, "OMÜ Kampüs Kimya 20220 yılında pandemi şartlarında kurulmuş bir yapıdır. O zaman ortaya çıkan dezenfektan sorununu çözmek amacıyla fakültemiz dekanlığı tarafından kurulmuş ve hala faaliyetlerine devam eden bir kuruluşumuzdur. Döner sermaye çerçevesinde çalışıyor. Döner sermaye çerçevesinde hiçbir yönetici, çalışan burada aylık gelir almıyor. Buradan elde edilen gelirler fakültelerimizin kırtasiye, temizlik ve diğer ihtiyaçları için kullanılıyor. Kampüs Kimyamız hem üniversitelerimizin hijyenik malzeme ihtiyaçlarını karşılıyor hem de belediyelere buradan ihtiyaç duyduklarında ürünlerimizi belli bir ücret karşılığında gönderiyoruz. Belli bir kazancı var. Bu kazanç da fakültemizin ihtiyaçlarını karşılanmasında kullanılacak kadar yeterli bir kazançtır. Ürün yelpazesinde 29 çeşit ürün var. Bunların ulusal akredite laboratuvarlarında hepsinin testi yapıldı. Ruhsatlandırma çalışmaları devam ediyor. Öğrencilerimiz Kampüs Kimya içerisinde staj yapabiliyorlar. Özellik kimya bölümü öğrencilerimiz staj yapıyorlar. Bunun yanı sıra üniversitemizin yarı zamanlı çalıştırdığı öğrencilerimiz var. Hem bilgilerini artıyorlar hem de gelir elde edebiliyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OMÜ'den Pandemi Sürecinde 29 Çeşit Temizlik Malzemesi Üretimi - Son Dakika

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