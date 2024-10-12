OMÜ Kampüs Kimya ile 29 Çeşit Hijyen Ürünü Üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

OMÜ Kampüs Kimya ile 29 Çeşit Hijyen Ürünü Üretiyor

OMÜ Kampüs Kimya ile 29 Çeşit Hijyen Ürünü Üretiyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde kurulan Kampüs Kimya tesisi, pandemi döneminde dezenfektan ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyete geçti. Üretilen 29 çeşit temizlik ve hijyen malzemesi, kurumlara satılarak üniversitenin ihtiyaçları için kullanılmakta.

12.10.2024 11:18  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Fakültesi bünyesinde pandemi zamanında dezenfektan ihtiyacını karşılamak için kurulan tesiste 29 çeşit temizlik ve hijyen malzemesi üretiliyor.

2020 yılında pandemi döneminde dezenfektan ihtiyacını karşılamak için OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde "Kampüs Kimya" markasıyla bir tesis kuruldu. Her geçen yıl kendini geliştiren tesis, hijyen malzemesi satışını da hızlandırdı. Öğretim üyeleri, öğrenciler ve diğer çalışanlar tarafından üretilen kolonya, dezenfektan, deterjan, çamaşır suyu, yüzey temizleyici gibi 29 farklı çeşitte temizlik ürünü kurumlara satılıyor. Ürünlerin satışından elde edilen gelir, üniversitenin ihtiyacında kullanılıyor.

"Öğrencilerimiz hem bilgilerini artıyorlar hem de gelir elde edebiliyorlar"

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Yalçın, "OMÜ Kampüs Kimya 2020 yılında pandemi şartlarında kurulmuş bir yapıdır. O zaman ortaya çıkan dezenfektan sorununu çözmek amacıyla fakültemiz dekanlığı tarafından kurulmuş ve hala faaliyetlerine devam eden bir kuruluşumuzdur. Döner sermaye çerçevesinde çalışıyor. Döner sermaye çerçevesinde hiçbir yönetici, çalışan burada aylık gelir almıyor. Buradan elde edilen gelirler fakültelerimizin kırtasiye, temizlik ve diğer ihtiyaçları için kullanılıyor. Kampüs Kimyamız hem üniversitelerimizin hijyenik malzeme ihtiyaçlarını karşılıyor hem de belediyelere buradan ihtiyaç duyduklarında ürünlerimizi belli bir ücret karşılığında gönderiyoruz. Belli bir kazancı var. Bu kazanç da fakültemizin ihtiyaçlarını karşılanmasında kullanılacak kadar yeterli bir kazançtır. Ürün yelpazesinde 29 çeşit ürün var. Bunların ulusal akredite laboratuvarlarında hepsinin testi yapıldı. Ruhsatlandırma çalışmaları devam ediyor. Öğrencilerimiz Kampüs Kimya içerisinde staj yapabiliyorlar. Özellik kimya bölümü öğrencilerimiz staj yapıyorlar. Bunun yanı sıra üniversitemizin yarı zamanlı çalıştırdığı öğrencilerimiz var. Hem bilgilerini artıyorlar hem de gelir elde edebiliyorlar" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OMÜ Kampüs Kimya ile 29 Çeşit Hijyen Ürünü Üretiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:25 Domuz eti skandalı sonrası vatandaşlara uyarı: Bu belirtileri görürseniz hastaneye koşun Domuz eti skandalı sonrası vatandaşlara uyarı: Bu belirtileri görürseniz hastaneye koşun
11:06 AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan’la özdeşleşen şiirle savundu AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
14:57 Trabzon’da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti Trabzon'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
14:51 Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak
14:50 Romanya’da yolda açılan dev çukur, anne ve 5 yaşındaki oğlunu yuttu Romanya'da yolda açılan dev çukur, anne ve 5 yaşındaki oğlunu yuttu
14:47 Dolandırıcıların bu yöntemlerine dikkat Dolandırıcıların bu yöntemlerine dikkat
14:46 Nagihan Karadere’den Acun’la ilgili çok konuşulacak sözler: Şu hali tarihte yoktur Nagihan Karadere'den Acun'la ilgili çok konuşulacak sözler: Şu hali tarihte yoktur
14:33 Köfteci Yusuf’ta yaşanan skandal sonrası Diyanet’in telefonları kilitlendi Köfteci Yusuf'ta yaşanan skandal sonrası Diyanet'in telefonları kilitlendi
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
14:17 Elon Musk, ev İşlerine yardımcı olacak 30.000 dolarlık ’’Optimus’’ robotlarını tanıttı Elon Musk, ev İşlerine yardımcı olacak 30.000 dolarlık ''Optimus'' robotlarını tanıttı
13:58 Şeytanın aklına gelmez Stadı taşıdıkları yerle rakiplerinin psikolojisini bozacaklar Şeytanın aklına gelmez! Stadı taşıdıkları yerle rakiplerinin psikolojisini bozacaklar
13:56 Kebapta tekila, kokoreçte ise votka tespit edildi Kebapta tekila, kokoreçte ise votka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 11:54:55. #1.11#
SON DAKİKA: OMÜ Kampüs Kimya ile 29 Çeşit Hijyen Ürünü Üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.