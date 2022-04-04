OMÜ 'manda pastırması' üretecek - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), geliştirdiği ekonomik ve sosyokültürel odaklı projeyle manda etinden pastırma üretmeyi amaçlıyor.

Türkiye'deki manda varlığının önemli bir kısmına sahip Samsun'da OMÜ Veteriner Fakültesi akademisyenleri, ürettikleri 1908 kodlu araştırma geliştirme (AR-GE) projesi kapsamında Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden pastırmayı manda etinden üretmek için harekete geçti.

Temel hedef patent almak ve Samsun'un coğrafi işaret tescili almış ürün sayısını arttırmak

Proje ekibinden Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı akademisyeni Doç. Dr. Ali Gücükoğlu, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tütüncü ile birlikte üretilen numune pastırmaları OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'a sunarak projenin detaylarını anlattı. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı öncülüğünde ve Samsun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'nin desteğinde hayata geçecek projenin hedefinde ise patent almak ve Samsun'un coğrafi işaret tescili almış ürün sayısını arttırmak var.

Proje ekibini Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı akademisyenleri Doç. Dr. Ali Gücükoğlu, Doç. Dr. Özgür Çadırcı, Arş. Gör. Dr. Tolga Uyanık ve Arş. Gör. Sibel Kanat ile Uzman Veteriner Hekim Ayşegül Bölükbaş'ın oluşturduğu çalışmada; Bafra Kızılırmak Deltası'nda hem doğal ekolojik koşullarda beslenen (ekstansif) hem de çiftlikte yetiştirilen (entansif) mandalardan pastırma üretilmesi planlanıyor.

Proje doğrultusunda üretim öncesi ham madde ve üretim sonrası pastırma üzerinde yapılacak analizlerin sonuçlarına göre üretilen pastırmanın karakteristik özellikleri ile üretim koşullarının standardizasyonu belirlenecek. Nihayetinde de üretilen pastırmanın patent ve coğrafi işaret alması için girişimlerde bulunulacak.

Samsun'un coğrafi işaret (tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işareti) almış ürünlerinin arasında olması beklenen manda pastırması; Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı ile Samsun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğinin iş birliğinde üretilecek. - SAMSUN