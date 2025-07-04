Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı da netleşti. Yüzde 15,57'lik zam oranı, kamu çalışanlarının yeni maaşlarını belirledi. Bu kapsamda, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan vaiz ve imam-hatiplerin alacakları maaşlar da güncellendi.
En düşük memur maaşı 50 bin 502 TL'ye, en düşük emekli memur maaşı ise 22 bin 670 TL'ye yükselirken, din görevlilerinin Temmuz ayı maaşları şu şekilde oldu:
Son Dakika › Ekonomi › Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş - Son Dakika
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