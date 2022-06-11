OPEN Türkiye obeziteye yönelik çalışmalarda rol üstlenmeye hazırlanıyor

Obeziteye yönelik etkili yaklaşımların ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla küresel çapta faaliyet gösteren OPEN (Obesity Policy Engagement Network),11 ülkenin ardından Türkiye'de de faaliyetlerine başladı.

OPEN Türkiye, JW Marriot Otel'de düzenlenen organizasyonla kamuoyuna tanıtıldı. Dünya genelinde obeziteye yönelik faaliyet gösteren OPEN girişimi, Türkiye Obezite Araştırma Derneğinin liderliğinde ve bir paydaş olarak Novo Nordisk ile Türkiye'de çalışmalara başlamış oldu.

Avrupa Obezite Derneği (EASO) tarafından 2013'te kurulan OPEN'ın ağına Amerika, Avrupa, Avustralya ve Körfez Bölgesi'ndeki ülkelerin ardından Türkiye 12'nci ülke olarak katıldı. OPEN Türkiye, hastalığın nedenleri, korunma ve etkili tedavi yöntemleri konularında tartışma zemini oluşturarak, obeziteye yönelik ulusal çapta yürütülen çalışmalara bütünsel bir yaklaşımla katkı sağlamayı amaçlıyor.

Tanıtım etkinliğinde, Türkiye'de obeziteye yönelik çalışmalara imza atan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve üniversitelerin yanı sıra aralarında hasta yakınlarının da olduğu 100'e yakın konuk hazır bulundu.

Toplantıda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), EASO ve Obezite ile Yaşayan İnsanlar İçin Avrupa Koalisyonu (ECPO) gibi uluslararası kurumlardan temsilciler ve Türkiye'den birçok akademisyen konuşmacı olarak yer aldı.

"Obezitenin kronik bir hastalık olduğunu biliyoruz"

OPEN Türkiye Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, OPEN'ın hedefinin özellikle obezitesi olan insanların tanısı ve tedavisi ile izleme konusunda birtakım eksiklikleri gidermek olduğunu söyledi. Yumuk, "OPEN Türkiye bu yıl itibarıyla faaliyetlerine başladı. Diğer ülkelerde, Avrupa'yı örnek verirsem İtalya ve İspanya'da daha önce başladı ama biz daha hızlı başladık ve hızla ilerleyeceğiz. Paydaşlarımız bu konuya dört elle sarılmak üzere buraya geldi." dedi.

Hem dünyada hem Türkiye'de obezite rakamlarının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Yumuk, "Obezitenin kronik bir hastalık olduğunu biliyoruz. Obezitenin başka kronik hastalıklara yol açtığını da biliyoruz. Sağlık ve ülke ekonomisine getirdiği yükü de biliyoruz, bu yüzden böyle önemli bir konu için çok paydaşlı bir platforma ihtiyaç vardı." diye konuştu.

Yumuk, olası paydaşların belirlenmesi için çalışmalara başladıklarına işaret ederek, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ve hasta dernekleri gibi paydaşların çalışmalarda olacağını anlattı.

Türkiye'de 30 milyonu aşkın obez erişkin olduğu bilgisini veren Yumuk, sayının artmasıyla obeziteyle ilgili hastalıkların ve oluşturduğu maliyetin de arttığını bildirdi.

"Sağlık ekonomisindeki yüküne de odaklanacağız"

OPEN Türkiye Genel Sekreteri Prof. Dr. Dilek Yazıcı da düzenlenecek çalıştaylarda Türkiye'de obezitenin resmini çekmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Obezite açısından ne durumdayız, obezitenin tanı ve tedavisinde neredeyiz, bunu belirleyeceğiz. Daha sonra başka bir çalıştayla da belirlediğimiz çerçeve üzerinden bunlar için aksiyon planları oluşturulmasını sağlayacağız. Sonra da görüş bildirgesi sunacağız. Yapılan çalışmalar sonrasında ortaya çıkan önerileri politika yapıcılara ileteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Obeziteye ilişkin üç temel unsura odaklanacaklarını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bunlardan birincisi, bir sağlık sorunu olarak obezitenin önlenmesi için neler yapılabilir? İkincisi, obezitenin tanı ve tedavisinde neler yapılabilir? Onun dışında tabii ki obezitenin sağlık ekonomisi üzerine çok büyük bir yükü var, bunun üzerine odaklanacağız. Son olarak da obezitenin sosyal yüküne odaklanmayı planlıyoruz. Burada da obeziteli bireylerin günlük yaşamda yaşadıkları zorluklar, sağlık erişiminde yaşadıkları zorluklar ve obeziteli bireylere yapılan ayrımcılık gibi birtakım konular üzerinde çalışacağız."