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Ordu Büyükşehir Belediyesi eşrafı tapu sahibi yaptı - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi eşrafı tapu sahibi yaptı

22.12.2021 13:06
Ordu Büyükşehir Belediyesi eşrafı tapu sahibi yaptı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde yıllar içerisinde 2 kez yer değiştirmek zorunda bırakılan ve halk arasında Çarşamba Pazarı olarak adlandırılan Yeni Çarşı esnafını hem tapu sahibi yaptı hem de yeni ve modern bir çarşıya kavuşmalarının ilk adımını attı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde yıllar içerisinde 2 kez yer değiştirmek zorunda bırakılan ve halk arasında Çarşamba Pazarı olarak adlandırılan Yeni Çarşı esnafını hem tapu sahibi yaptı hem de yeni ve modern bir çarşıya kavuşmalarının ilk adımını attı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanı ve Kentsel Dönüşüm uzmanı Mimar Nihat Şen ve ORKENT Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Uysal koordinesinde aylarca süren çalışmalar kapsamında esnafların görüşleri alınarak kentsel dönüşüm projesi hazırlandı.

Mimar Nihat Şen tarafından hazırlanan proje kapsamında hayata geçirilecek çalışmada Düz Mahalle mevkiinde bulunan Yeni Çarşı esnafı, Zübeyde Hanım caddesi üzerinde bulunan ve Kabadüz-Çambaşı yöresine yolcu taşımacılığı yapan minibüs duraklarının bulunduğu alana inşa edilecek 'Yeni Çarşı Ticaret Merkezi' adlı komplekse taşınacak. Aynı kompleks alanının bodrum katına kapalı otopark ve minibüs ve yolcu durakları inşa edilecek. Bu çalışma ile kırsal kesimden gelen vatandaşlar daha sağlıklı ortamda alışveriş yapma imkanına kavuşacaklar.

Tapularını aldılar

Büyükşehir Belediyesi, daha önce bulundukları alanda kiracı durumunda olan, yeni bir iş ve finans sistemi sunularak uygun şartlarda iş yeri sahibi olma imkanı sağlanan esnafları hazırladığı bu kentsel dönüşüm çalışması kapsamında tapu sahibi yaptı. Gerek Yeni Çarşı gerekse minibüs esnafı yeni inşa edilecek kompleks alanında kendi tapulu alanlarında çalışabilecek.

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen ve ORKENT Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Uysal tarafından esnaflar adına tapu alındı.Tüm esnaflar yapılan bu çalışmadan ve kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi eşrafı tapu sahibi yaptı
Ordu Büyükşehir Belediyesi eşrafı tapu sahibi yaptı
Ordu Büyükşehir Belediyesi eşrafı tapu sahibi yaptı
Ordu Büyükşehir Belediyesi eşrafı tapu sahibi yaptı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu Büyükşehir Belediyesi eşrafı tapu sahibi yaptı - Son Dakika Ekonomi


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