Ordu'da çilek hasadı başladı - Son Dakika
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Ordu'da çilek hasadı başladı

16.05.2022 20:53

Ordu'da çilek hasadı başladı Kentte fındığın yanında alternatif olarak üretimine başlanan çileğin hasadı başladı Ordu'da fındığın yanında ek gelir için üretilen çilekte sezonun ilk hasadı yapıldı.

Ordu'da çilek hasadı başladı

Kentte fındığın yanında alternatif olarak üretimine başlanan çileğin hasadı başladı

ORDU - Ordu'da fındığın yanında ek gelir için üretilen çilekte sezonun ilk hasadı yapıldı.

Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren işçiler, yaklaşık 8 ay sürecek olan hasadın tam verimli günlerinde günlük kimi zaman 3 ton çilek toplayacak. Kentte, yıllık yaklaşık bin ton üretimin yapıldığı ve ilk hasatları yapılan Kayabaşı çileğinde pazar sıkıntısı çekilmediğini aktaran üreticiler, hasadın kimi zaman aralık ayına kadar sürebileceğini belirtirken, aroma ve lezzeti ile talep gördüğünü ifade etti.

"Bu sezon 100 tonun üzerinde hasat yaparız diye tahmin ediyoruz"

Kenttin Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde yaklaşık 7 yıldır çilek üretimi yapan Selçuk Şahin, "Aroma ve tadını muhafaza etmeye çalışıyoruz. Marka tescilini geçtiğimiz yıllarda yaptırmıştık. Satışla ilgili bir problemimiz yok, aromasını ve tadını bilen arkadaşlarımız zaten tercih ediyorlar. Pazar sıkıntımız yok. Üretim sahamız biraz dar olduğu için bu kadar yapabiliyoruz. Bu sezon 100 tonun üzerinde olacaktır diye düşünüyoruz. Tabii, biraz hava şartlarıyla da alakalı, kış erken gelmezse kasım ayına kadar üretim devam eder. Burada sabit işçiler yok, toplama günlerine has, ürünün verimliliğine göre işçi çağırıyoruz. Bazen 50'ye kadar işçi sayımız olabiliyor. Hopa ve Sinop illeri arasında pazar ağımız var, günlük 3 tona kadar hasat yapılan günler olacaktır" dedi.

"Çilek organik ve lezzetli"

Çilek tarlasında çalışan Sevgi Akkaya, çilek toplamanın fındığa nazaran daha zevkli ve kolay olduğunu ifade ederek, "Çileklerimizin önce dikimini yaptık, belirli işlemlerin ardından hasada başladık. Buranın çileği organik ve lezzetli. Toplaması fındığa göre daha kolay, ekmek parası için burada çalışıyoruz. Evimize de de katkımız oluyor. Arkadaşlarımız ile birlikte hasada devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Reyhan Keskin isimli işçi de hasadın başlamasıyla birlikte tarlaya girdiklerini ifade ederek, çilek toplamanın eğlenceli olduğunu, çileklerin lezzetli olduğunu söyledi. Şimdilik 6 kişinin hasada devam ettiğini ifade eden Keskin, ilerleyen zamanlarda işçi sayısının 40 civarında olacağını da sözlerine ekledi.

Ordu'da çilek hasadı başladı
Ordu'da çilek hasadı başladı
Ordu'da çilek hasadı başladı
Ordu'da çilek hasadı başladı

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Hasat, işçi, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da çilek hasadı başladı - Son Dakika


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