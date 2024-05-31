Ordu'da çilek hasadı devam ediyor: Yıllık bin 400 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ordu'da çilek hasadı devam ediyor: Yıllık bin 400 ton rekolte bekleniyor

Ordu'da fındığın yanında alternatif olarak üretilen çileğin hasadına başlandı. İlde 500 dekar alanda üretimi yapılan çilekten bu yıl bin 400 ton rekolte bekleniyor. Çilek üretimi ile Ordu ekonomisine yaklaşık 90 milyon TL katkı sunulması hedeflenirken, pazar sorunu ise bulunmuyor.

31.05.2024 00:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ek gelir olarak başlandı: Yıllık bin 400 ton rekolte bekleniyor

Ordu'da çilek hasadı devam ediyor

ORDU - Ordu'da en önemli gelir kaynağı olan fındığın yanında alternatif olarak üretilen çileğin hasadına başlandı. İlde 500 dekar alanda üretimi yapılan çilekten bu yıl bin 400 ton rekolte bekleniyor.

Ordu'da üretimine yaklaşık 15 yıl önce deneme amaçlı başlanan ve fındığın yanında alternatif olarak üretilmeye başlanan çilekte hasat başladı. Ordu genelinde 500 dekar alanda bu yıl yaklaşık bin 400 ton çilek rekoltesi bekleniyor. Çilek üretimi ile Ordu ekonomisine yaklaşık 90 milyon TL katkı sunulması hedeflenirken, pazar sorunu ise bulunmuyor. Kendisine has tadı ve kokusuyla bölgede tercih edilen ve Kayabaşı Mahallesi'nde yetiştirilen çilekler, farklı illerde de alıcı buluyor.

"Aroması çok güzel"

Şu anda hasadı yapılan çileğin tam verimde üretilmediği için Ordu piyasasında satıldığını söyleyen üretici Selçuk Şahin, yaklaşık 2 hafta önce başladıkları hasadın her geçen gün arttığını belirtti. Şahin, "Verim ve aroma güzel. Bundan sonra hava şartları da uygun. Lezzeti de tam yerine oturur inşallah. Kayabaşı çileği hem türü hem de lezzetinden dolayı tercih ediliyor. Verim az ancak lezzet olarak çok güzel" diye konuştu.

"Fındık hasadına göre daha kolay"

Çilek tarlasında çalışan Nurhan Özge, ilk kez çilek hasadı yaptığını söyledi. Çilek hasadının eğlenceli olduğunu ve kendilerine de maddi kazanç sağladığını aktaran Özge, fındık toplamaktan kolay olduğunu belirtti.

Yıllardır Kayabaşı Mahallesi'nde çilek hasadı yapan Sevgi Akkaya ise kadınlarla birlikte çilek hasadında çalıştıklarını, eğlenerek hasat yaptıklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Ordu, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da çilek hasadı devam ediyor: Yıllık bin 400 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:38 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım
00:13 Eski ABD Başkanı Trump, ’’sus payı’’ davasında suçlu bulundu Eski ABD Başkanı Trump, ''sus payı'' davasında suçlu bulundu
22:59 Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı
22:41 Ağrı’da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı Ağrı'da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı
21:15 Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT’ten açıklama var Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama var
23:44 Servet teklif etmişler, satmamış Ali Koç’tan bomba transfer itirafı Servet teklif etmişler, satmamış! Ali Koç'tan bomba transfer itirafı
22:36 Sakaryaspor’u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig’e yükselen son takım oldu Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
22:16 Aziz Yıldırım, “imzayı attı“ demişti Jose Mourinho’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
21:22 Tutanak aylar sonra ortaya çıktı Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş’ın aracından silah ve mühimmat çıkmış Tutanak aylar sonra ortaya çıktı! Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın aracından silah ve mühimmat çıkmış
21:17 Arda Turan Eyüpspor’a istiyordu Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi Arda Turan Eyüpspor'a istiyordu! Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi
20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
20:46 HÜDA PAR’dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın HÜDA PAR'dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın
20:10 Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı
19:53 İmzaların atılması an meselesi Beşiktaş, ilk transferini bitirdi İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 01:14:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da çilek hasadı devam ediyor: Yıllık bin 400 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement