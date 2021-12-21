Ordu'da dolmuş şoförleri zam istedi

ORDU - Ordu'da toplu taşıma alanında hizmet veren dolmuş şoförleri maliyetlerin arttığını belirterek zam talebinde bulundular.

Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan dolmuş şoförleri, artan masrafların ve mevcut dolmuş fiyatının kendilerini kurtarmadığını, bu nedenle dolmuş fiyatlarında bir artış olması gerektiğini savundu.

Burada dolmuş şoförlerine açıklamalarda bulunan Ordu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Yavuz, "1994 yılından bu yana biz toplu taşımacı esnafı olarak çalıştık ve ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Dolayısı ile herkes sükünetini kurmak zorunda. Asli görevimiz olan taşımacılığı yapacağız. Mazot fiyatı, lastik fiyatı gibi girdiler aşağı düşse de biz de artış yapmasak. Evet, şu anda zorlanıyoruz ama vatandaşlarımızı taşımaya devam edeceğiz. Pazartesi günü Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız ile görüşerek durumu ele alacağız" dedi.