Ordu'da Fındık Hasadı Başladı

Ordu'nun sahil kesimindeki fındık üreticileri, 4 Ağustos olarak belirlenen hasat dönemi için bahçelere girdi.

Hasat öncesi hazırlıklarını tamamlayan çiftçiler, sabahtan itibaren bahçelerine girerek yeni mahsul fındıklarını topladı.

Altınordu ilçesine bağlı mahallelerdeki üreticilerden bazıları fındığı kendi imkanlarıyla bazıları da mevsimlik tarım işçileriyle topluyor.

İşçiler tarafından çuvallara doldurulan fındıklar daha sonra kurutularak patoza vermek üzere harmanlara taşınıyor.

Kayabaşı Mahallesi'nde fındık toplayan işçilerden Hülya Kelem, AA muhabirine, sabah erken saatlerde bahçeye geldiklerini belirterek, akşam 17.00'ye kadar fındık toplayacaklarını söyledi.

Havanın yağışlı olmasına rağmen hasada başladıklarını ifade eden Kelem, Ordulu üreticiler için fındığın ciddi bir geçim kaynağı olduğunu dile getirdi.

Kelem, üreticilerin fındıktan elde ettiği gelirle ihtiyaçlarını karşılayacağını kaydetti.

Sabahnur Yılmaz ise ilk defa bahçeye girerek hasada başladıklarını, engebeli arazide zorlanmalarına rağmen çalışmayı sürdürdüklerini aktardı.

Cemalettin Erdoğdu da 20 işçi ile bahçede çalışmaya başladıklarını kaydederek, "Bugün 'Bismillah' diyerek mahsulümüzü toplamaya başladık. Bu sezon zirai dondan dolayı ürünümüz az olsa da yine bahçelere girmek durumunda kaldık." diye konuştu.

Medine Karakılıç ise 37 yıl sonra ilk kez fındık topladığını belirterek, "Bunun için ayrıca mutlu oldum ama fındığımız bu sezon çok az. Bir dalda bir fındık da olsa mecbur o ürünü toplamak zorundayız. Sezon tüm üreticilere hayırlı olsun." dedi.