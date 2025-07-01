Ordu'da Fındık Rekolte Tespiti Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Fındık Rekolte Tespiti Başladı

Ordu\'da Fındık Rekolte Tespiti Başladı
01.07.2025 16:59
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Ordu'da 400 noktada fındık rekolte tespiti için çalışmalar başladı, 2 hafta sürecek.

Ordu'da fındıkta rekolte tespiti için oluşturulan komisyon, 400 noktada yürüteceği çalışmalara başladı.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 11 farklı kurumun katılımı ile oluşturulan komisyon fındık tarımı yapılan ilçelerde rekolte çalışmalarına başladı. 2 hafta sürecek çalışmalarda çotanak ve dallar sayılarak zararlılar, hastalıklar, fındıkta doluluk oranlarının tespiti yapılacak sonrasında ise tahmini rekolte açıklanacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ve Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, Perşembe ilçesindeki bir fındık bahçesinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

"400 noktada çalışmalar yapılacak"

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, her yıl olduğu gibi sektör paydaşlarının tamamının katılımı ile tahmini rekoltenin belirlenmesi için çalışmaların gerçekleştirildiğini kaydetti. Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde bu çalışmalara başlandığını söyleyen Yılmaz, çalışmaların sahil kesimindeki bahçelerden başlayarak orta ve yüksek kesimlerde devam edeceğini, bu konuda oldukça titiz bir çalışma yapıldığına dikkat çekti. İl genelinde 400 noktada tahmini rekolte tespiti için fındık dallarında sayım yapmak suretiyle çalışma yapılacağının bilgisini veren Yılmaz, rekolte için en gerçekçi sonuca ulaşmaya gayret göstereceklerini vurguladı. Yılmaz ayrıca, il genelinde kahverengi kokarca zararlısına yönelik yürütülen çalışmaların ciddi sonuçlar verdiğine dikkat çekerek, kokarca zararlısının popülasyonun önemli oranda baskılandığını da sözlerine ekledi.

"Çalışmalar, bahçelerde bizzat dallarda çotanak sayımı yaparak gerçekleştiriyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise, rekolte tespit çalışmalarının teknik ekiplerce yapıldığı söyledi. Rekoltenin belirlenmesinde en gerçekçi çalışmanın bu olduğuna işaret eden Soydan, "Rekolte belirleme ekipleri bahçelerde bizzat dallarda çotanak sayımı yaparak gerçekleştiriyor. Bu aşamada çotanakların boş ve doluluk oranları tespit ediliyor. Ayrıca fındıkta küllenme ve kahverengi kokarcanın vermiş olduğu zararlar bu süreçte inceleniyor ve rapor ediliyor. Daha önceden açıklanan rekolteler var. 609 bin ton bir kurum, 520 bin ton farklı kurum açıkladı. Bunlar saha çalışmaları olmadan masa başından açıklanan rekolteler. Her zaman dediğimiz gibi fındık rekolte belirleme çalışması masa başında değil fındık bahçesinde olur. Ekipler özverili çalışma yaparak bir sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Gerçeğe en yakın rekolte bu çalışma sonrası ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

100 fındığın 75 tanesi çuvala girecek

Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde yapılan çalışmalarda ise 100 tane çotanak kırıldı. Bu fındıklarda 13 tanesinin içerisi boş çıkarken, 12 tanesinin ise kokarca ve farklı böceklerin zararına uğradığı, bu kapsamda ise 100 adet fındıktan 75 tanesinin çuvala girileceğinin tespit edildiği, bu sonucun bahçelere göre farklılık gösterdiği belirtildi.

Programda Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da incelemeler ve açıklamalarda bulundu.

Ekipler, sahil kesimlerinden başladıkları çalışmaları yüksek kesimlere doğru 2 hafta boyunca devam ettirecek, sonrasında ise tahmini rekolte açıklanacak. - ORDU

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Fındık Rekolte Tespiti Başladı - Son Dakika

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