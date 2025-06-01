Ordu\'da İlk Çilek Hasadı Başladı

Ordu'da fındığın yanında ek gelir getirmesi amacıyla oluşturulan çilek bahçelerinde sezonun ilk hasadına başlandı.

Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'ndeki bahçelerde hasat edilen çilekler, kilogramı 150 ile 200 liradan satışa sunuluyor.

Arazisindeki 20 dönümde çilek yetiştiriciliği yapan üretici Mustafa Kahveci, AA muhabirine, bu sezon hava şartları nedeniyle hasat sezonuna geç başladıklarını söyledi.

Verimden oldukça memnun olduklarını dile getiren Kahveci, ilk gün tonlarca çileğin toplanarak satışa hazır hale getirildiğini aktardı.

Güzel bir sezon beklediklerini ifade eden Kahveci, çileklerin aromasının güzel olduğunu ve hava durumuna göre kasım ayına kadar hasat yapmayı planladıklarını belirtti.

Kahveci, çilek üretimin çok zor olduğuna, ürünün üretim aşamalarının çok yakından takip edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, çilekleri iç tüketimde rahatlıkla pazarlayabildiklerini vurguladı.

Bu sezon yaklaşık 50 ton çilek hasadı beklediğini anlatan Kahveci, kentte çilek üreticilerine verilen devlet desteklerinin önemine işaret etti.

Çilek hasadında çalışan işçilerden Hanife Şenyurt ise ev bütçesine katkı sunduklarını söyledi.

Şenyurt, çilek hasadının oldukça kolay olduğunu belirterek, fındığa göre ürünün hasadının oldukça zevkli olduğunu ifade etti.

Yüksel Çelik de hasadın geç yapılmasına rağmen verimli bir başlangıç yaptıklarını, çilek hasadını büyük bir keyifle sürdürdüklerini kaydetti.