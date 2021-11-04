Ordu'da kivi hasadına başlandı

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Fındığın yanında Karadenizli üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan kivinin hasadı Ordu'da başladı.

Fındık diyarı Ordu'da her geçen yıl üretimi yaygınlaşan ve dalındayken satışa sunulan kivi, çiftçilere önemli gelir sağlıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak da tescillenen Ordu kivisinin yeterli olgunluğa ulaşmasının ardından üreticiler bahçelere girdi.

Sabah erken saatlerde hasada başlayan üreticiler, ilk gün önemli miktarda kivi topladı.

Öte yandan kivide hasat döneminin başlaması nedeniyle Vali Tuncay Sonel de üreticilerin hasat sevincine ortak oldu.

Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde üretici Temel Öztürk'ün 3,5 dönümlük kivi bahçesinde devam eden hasada katılan Sonel, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kivinin, Ordu'nun önemli tarım ürünlerinden birisi olduğunu belirten Öztürk, "İlimizin önemli bir gelir kaynağı da kividir. Yılda 8 bin 500 ton üretilen kivi çiftçinin yüzünü güldürmektedir. Ülkemizde kivi üretiminde ise ilk üçteyiz. 3 bin 500 dekar kivi üretim alanımız varken, yine Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve DOKAP Başkanlığımızın kaynakları kullanılarak bu yıl 200 dekar daha yeni kivi alanları oluşturduk." dedi.

Kivi hasadına, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ve Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da katıldı.