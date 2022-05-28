Ordu'da üreticilere 200 bin adet fide desteği - Son Dakika
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Ordu'da üreticilere 200 bin adet fide desteği

28.05.2022 17:47
Ordu'da üreticilere 200 bin adet fide desteği

Ordu'nun Altınordu ilçesinde belediye tarafından, 70 kırsal mahalledeki üreticilere 200 bin adet sebze fidesi desteği sağlandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde belediye tarafından, 70 kırsal mahalledeki üreticilere 200 bin adet sebze fidesi desteği sağlandı.

Altınordu Belediyesi, geçen sene ve bu yıl da sürdürdüğü, tarımsal üretimi teşvik ve üreticiye destek amacıyla 'Altınordu Belediyesi Sosyal Destek paketi' çerçevesinde 70 kırsal mahallede 200 bin ücretsiz fide dağıtımına başladı. Belediye ekipleri, yüksek verimli domates, biber, salatalık ve patlıcan fidelerini kırsal mahallelerde üreticilere ulaştırıyor. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatı ile sürdürülen çalışma ile tarımsal üretime ilişkin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürebilirliğin sağlanması amaçlanırken, üretimi teşvik etmek adına üreticilere yönelik destekler sürüyor.

Fide dağıtımı desteği ile 70 kırsal mahallenin tamamında üreticilere kapılarında teslim edilecek fide dağıtım programlarının Çavuşlar, Teyneli ve Kökenli Mahallesi etkinliklerinde Belediye Başkanı Aşkın Tören de katılım sağlayarak, üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

"Üreten tüm kesimlerin yanında olmaya devam ediyoruz"

Üreticilere verilen sebze fidesi desteğini değerlendiren Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Biz her alanda üretim diyor üretimi teşvik ediyor, üreticilerimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye devam ediyoruz. Şehrimizde üretimin en önemli ayaklarından biri tarımsal üretimdir. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, tarımsal üretimin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Biz de tarımsal alanda uzun vadeli politika ve stratejilerimizi belirledik ve bu doğrultuda çiftçilerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. Topraklarımızın işlenmesi, üretimin artırılması ve aynı zamanda hem aile bütçesine hem de şehir ekonomisine katkı verecek projelerimizle kırsalda yaşamı daha cazip hale getirmek istiyoruz. Aynı zamanda aile çiftçiliğini destekleyerek kırsaldan şehre göç yerine insanımızın doğduğu topraklarda doymasını ve refah içerisinde yaşamasını amaçlıyoruz" dedi.

"Bu manada şehrimizin üretimiyle kendi kendine yeten aynı zamanda üreten şehirlerle rekabet eden bir kent olması yönünde birçok çalışma yürütüyoruz" diyen Başkan Tören, "Çiftçilerimize, üreticilerimize sezon başında ücretsiz dağıttığımız 200 bin ücretsiz sebze fidesi hem teşvik edici hem de destekleyici mahiyetteki çalışmalarımızdan sadece bir tanesidir. Her alanda üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Belediye ekiplerinin mahallelerde ücretsiz fide dağıtımına yoğun ilgi gösteren çiftçiler, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, yapılan fide desteği ile üretime olan heveslerinin arttığını belirttiler. - ORDU

Ordu'da üreticilere 200 bin adet fide desteği
Ordu'da üreticilere 200 bin adet fide desteği
Ordu'da üreticilere 200 bin adet fide desteği
Ordu'da üreticilere 200 bin adet fide desteği

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Kaynak: İHA

Aşkın Tören, Altınordu, Tören, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da üreticilere 200 bin adet fide desteği - Son Dakika


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