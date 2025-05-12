Ordu'dan 590 Ton Bal İhracı - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'dan 590 Ton Bal İhracı

Ordu'dan 2024 yılında 590 ton bal ihraç edildi, ballar 55 ülkeye ulaşıyor.

12.05.2025 19:06
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Ordu'dan bir yılda 590 ton bal ihraç edildi

Türkiye'nin 50'den fazla ilinde, Ordulu gezgin arıcılar tarafından üretimi yapılan ballar, 55 ülkeye ihraç ediliyor

ORDU - Ordulu arıcıların emeği ile üretilen ve Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarında testlerden geçen ballar, dünyanın 55 ülkesine ihraç ediliyor. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 2024 yılında 590 ton balın ihraç edildiğini söyledi.

Ordu'da 3 bin 500 kayıtlı arıcı, 650 bin kovan varlığı ile yaklaşık 10 bin aile arıcılık sektöründen geçimini sağlıyor. Ordulu gezgin arıcılar tarafından 50'den fazla ilde üretimi yapılan ballar, Avrupa ülkeleri, Hollanda, Almanya, Belçika, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Amerika gibi ülkelerine ihraç ediliyor. 2018 yılından bu yana Ordu'dan bal ihracatı rakamları her yıl artarken, son olarak gezginci arıcılar tarafından üretilen ve tesiste analizleri yapıldıktan sonra paketlenen yaklaşık 13 ton bal, İngiltere'ye gönderildi.

"Sadece bal üretiminin ilin ekonomisine katkısı 2,5 milyar TL"

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, arıcılık sektörünün il için önemine değinerek, yaklaşık 650 bin koloni varlığı ile Türkiye'de en fazla bal üretiminin burada yapıldığını söyledi. 2024 yılında 13 bin 100 ton bal üretiminin yapıldığını aktaran Yılmaz, "Sadece bal üretimi ile beraber ilin ekonomisine yaklaşık 2,5 milyar TL katkı sağlayan bir sektör. Arıcılık sektörü, balın yanında diğer ürünlerin üretimiyle birlikte ilin ekonomisine çok daha fazla katkı sağlayacak. Son yıllarda bal ihracatımızda önemli bir artış yaşanıyor. 2019 yılında 180 ton olan bal ihracatımız, 2024 yılına gelindiğinde 590 tona ulaşmış durumda. Böylece sektörün ilimiz ekonomisine olan katkısı da artıyor. Amacımız arıcılık sektörünün ilimiz ekonomisine yapmış olduğu katkıyı daha da arttırmak, arıcılarımızın daha çok kazanmasını ve aynı zamanda kaliteli bal üretimini arttırmak istiyoruz. Arıcılarımız da bu sayede kaliteli balın satışı ile birlikte daha çok kazanacaklar" dedi.

"İhracat yapıldıkça balımız hak ettiği değere ulaşıyor"

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, 2018 yılından bu yana düzenli olarak yurtdışına sevkiyatlar yapıldığını, 2025 yılının 2'nci sevkiyatını ise İngiltere'ye gönderdiklerini söyledi. İhracatları, il ekonomisi ve arıcılar için önemli olduğu belirten Çiftçi, "İhracat yaptıkça balımız hak ettiği değerlere ulaşıyor. Buradaki asıl hedefimiz, arıcılarımızın ürettiği balın en azından yüzde 30'unu ihraç etmek. İnşallah düzenli olarak ihraç etmeye devam edeceğiz. Bugün yaklaşık 13 ton bal ihraç ediliyor, ilerleyen süreçte Fransa'ya da ihracatımız olacak" diye konuştu.

"Ballar gerekli testlerden geçiriliyor"

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, "Tesislere gelen ballar ilk önce tesisimiz laboratuvarlarında analiz yapılıyor. Sonrasında Türk Gıda Kodeksi bal tebliğine uygun olarak analizler sağlanarak, paketleme ve ambalajlanmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla yurtdışına ihracatı da gerçekleştiriliyor. Anadolu'nun farklı bölgelerinde bizim arıcılarımızın üretmiş oldukları ballar, hem petekli, hem de süzme olarak yurtdışına ihracatı gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, Dünya, Tarım, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'dan 590 Ton Bal İhracı - Son Dakika

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