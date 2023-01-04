Orta gelirlilere yönelik "Yeni Evim Kampanyası"nda uygulanacak faiz oranı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim" kampanyasının basın toplantısına katıldı. Toplantıda konut kampanyasıyla ilgili tüm detaylar paylaşıldı.

ASGARİ PEŞİNAT ORANI YÜZDE 10

Dün katıldığı bir canlı yayında faiz oranının yüzde 1'in altında olacağını söyleyen Bakan Nebati, konuşmasında Yeni Evim Programı'ndaki faiz oranını açıkladı. Program çerçevesinde bankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarlarının 1. Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. Bölge'deki illerde en çok 3 milyon lira, 3. Bölge'deki iller için ise en çok 2 milyon lira olduğunu belirten Nebati, "Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN YÜKLERİNİ HAFİFLETMİŞ OLACAĞIZ"

Vatandaşların ilk 3 yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak üstleneceklerini belirten Nebati, şu ifadeleri kullandı: "Sağlayacağımız bu katkı ile ilk 3 sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız.

"3 FARKLI AŞAMADAKİ KONUTLAR İÇİN KREDİ KULLANILABİLECEK"

Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecek. Birincisi, tamamlanmış konutlar, ikincisi, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar, üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar. İlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, program kapsamında finansman imkanı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacak. Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacaktır.

"TEMEL ATILMADAN KREDİ KULLANMA İMKANI OLUŞACAK"

Bu durumda projenin bu program kapsamına alınması için bankanın müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması imzalaması gerekecektir. Bu sayede, inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkanı oluşacaktır. Bu kapsamda, bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve programa dahil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitlerimiz için Hazine Destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkanı da sunacağız."

"TAKSİTLER HANE GELİRİNİN YÜZDE 40'INI GEÇMEYECEK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum da Yeni Evim Kampanyası ile ilk etapta 100 bin ailenin çok kısa bir zaman içerisinde ev sahibi yapılmasının hedeflendiğini belirtti. Kurum, "Ülkemizin her yerinde bitmiş, belirli oranda tamamlanmış ve bankalarla garantörlük sözleşmesi imzalanmış yeni projelerden faydalanılabilecek. Kampanya 16 Ocak itibarıyla başlayacak. Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek. Bu kampanya sayesinde milyarca liralık hacim ortaya çıkacak ve ekonomimizde de yaklaşık 600 milyar liralık katma değer oluşacak." dedi.