Orta Karadeniz'de TÜFE ülke ortalamasının üstünde arttı - Son Dakika
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Orta Karadeniz'de TÜFE ülke ortalamasının üstünde arttı

05.05.2022 18:42
Orta Karadeniz'de TÜFE ülke ortalamasının üstünde arttı

Orta Karadeniz'de nisan ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) rakamları ülke ortalamasının üzerinde arttı.

Orta Karadeniz'de nisan ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) rakamları ülke ortalamasının üzerinde arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi Nisan 2022 rakamlarını açıkladı. Buna göre ülkede tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 69,97, aylık yüzde 7,25 arttı. Orta Karadeniz'de ise TÜFE artışı ülke rakamlarının üzerinde oldu. Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illerinin dahil olduğu bölgede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 77,79, aylık yüzde 7,51 arttı. - SAMSUN

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Orta Karadeniz'de TÜFE ülke ortalamasının üstünde arttı - Son Dakika


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