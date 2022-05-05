Orta Karadeniz'de TÜFE ülke ortalamasının üstünde arttı - Son Dakika

Orta Karadeniz'de nisan ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) rakamları ülke ortalamasının üzerinde arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi Nisan 2022 rakamlarını açıkladı. Buna göre ülkede tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 69,97, aylık yüzde 7,25 arttı. Orta Karadeniz'de ise TÜFE artışı ülke rakamlarının üzerinde oldu. Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illerinin dahil olduğu bölgede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 77,79, aylık yüzde 7,51 arttı. - SAMSUN