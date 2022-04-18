Örtü altında köy domatesinde hasat başladı - Son Dakika
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Örtü altında köy domatesinde hasat başladı

18.04.2022 10:04
Örtü altında köy domatesinde hasat başladı

Mersin'de örtü altına üretimi yapılan yerli köy domatesinde hasat başladı, 10 TL'den alıcı bulması ise üreticinin yüzünü güldürdü.

Mersin'de örtü altına üretimi yapılan yerli köy domatesinde hasat başladı, 10 TL'den alıcı bulması ise üreticinin yüzünü güldürdü. Köy domatesinde hasadın başlamasıyla birlikte fiyatlar da geriledi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli merkezlerden olan Mersin'e bağlı Erdemli ilçesinde çiftçilerin yüzde 70'e yakını örtü altında domates üretimi yapıyor. Kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle seralara Aralık ayında dikilen domates fidelerini soğuk vurmaması için yıllar sonra günlerce nöbet tutan çiftçiler, buna bağlı olarak bir ay gecikmeli hassada başladı. Nisan ayının ortasıyla birlikte sıcak havanın yüzünü göstermesiyle köy domatesinde hasat başladı, hem artan fiyatlar düştü hem de pazara lezzetiyle bilinen ürünler girmeye başladı. Şuanda köy domatesini 10 TL'den tüccara satan üretici, yüzlerinin güldüğünü belirterek, kışın çetin geçmesi nedeniyle masraflarının artığını kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayı sonunda domates fidelerini örtü altında toprakla buluşturduklarını belirten üreticilerden Yusuf Yılmaz, "Çetin bir kış dönemi geçti. Bu yıl hava çok soğuk olduğundan ürünlerimizi hasat etmemiz bir ay geri vurdu. Nisan ayındayız şuanda hasat etmeye başladık. Fiyatlarda istediğimiz seviyede 10 TL bandında gidiyor" dedi.

Yeşilli toplanıyor, Türkiye'nin iç pazarına gidiyor"

Hasadını yaptıklarını ürünün köy domatesi olduğunu anımsatan Yılmaz, "Böyle biraz yeşilli toplanır. Çok kızarık olursa albenisi olmaz. Hafif yeşilimsi tüketilmesi gerekir. Lezzeti bu şekilde daha iyidir, kırmızı olursa o kadar lezzet alamazsınız. Yerli köy domatesimiz bunlar diğer taneye göre kilogramda 2 TL daha ucuz gidiyor. Her zaman albenisi vardır, tüccarlardan. İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep gibi Türkiye'nin iç bölgelerine gidiyor, ihraç etmiyoruz bu ürünü. Bunu alan tüccar başka domatesi almıyor. Bu domates yerlidir. 1980 ve 90 yıllarda bu domatesler dikilirdi 5 senedir tekrar rağbet görmeye başladı. Şuanda neredeyse Erdemli'deki üreticilerin üçte ikisi yerli domates dikiyor çünkü devamlı talep görüyor" ifadelerini kullandı.

"Şuanda 10 TL, çiftçinin yüzünü güldürüyor"

Yılmaz, "Yerli domateslerimiz Nisan ayında çıkmaya başladı. Otomatik olarak bu çıkınca da fiyatlar biraz gerileme yaptı. Şuanda 10 TL banında yine de istediğimiz seviyededir. 10 TL'nin altına giderse kurtarmaz ama şuan istediğimiz seviyede çiftçinin yüzünü güldürüyor" şeklinde konuştu.

1980'li yıllarda aynı domatesi açık alanlarda yetiştirdiklerini aktaran 80 yaşındaki Eşe Yılmaz, "Şimdi seralarda yetiştirdiklerini açıkta olduğu gibi şimdide tadının çok güzel olduğunu kaydetti. - MERSİN

Örtü altında köy domatesinde hasat başladı
Örtü altında köy domatesinde hasat başladı
Örtü altında köy domatesinde hasat başladı
Örtü altında köy domatesinde hasat başladı
Örtü altında köy domatesinde hasat başladı
Örtü altında köy domatesinde hasat başladı
Örtü altında köy domatesinde hasat başladı
Örtü altında köy domatesinde hasat başladı
Örtü altında köy domatesinde hasat başladı

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Türk Lirası, Domates, Mersin, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Örtü altında köy domatesinde hasat başladı - Son Dakika


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