OSB'de 7 ay süren heyecanlı bekleyişte sona yaklaşıldı - Son Dakika
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OSB'de 7 ay süren heyecanlı bekleyişte sona yaklaşıldı

16.05.2022 12:01
OSB'de 7 ay süren heyecanlı bekleyişte sona yaklaşıldı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 7 ay önce başlayan heyecanlı bekleyiş sona eriyor.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 7 ay önce başlayan heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı 2022 Etkinliğinde, büyük finale sayılı günler kaldı.

Antalya OSB Yönetimi tarafından yedi ay önce, 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini ilan edilen, Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı 2022 Etkinliğinde, büyük finale sayılı günler kaldı. Akademisyenler ile sanayicilerden oluşan Bilim ve Danışma Kurulu, yedi aylık etkinlik takviminin son iki ayını kapsayan, proje teslim ve değerlendirme süresi içerisinde gönderilen 297 adet ar-ge ve inovasyon temelli projeyi, büyük bir titizlikle inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda, 180 projenin sergilenmeye ve yarışma çerçevesinde alınmaya hak kazandığı açıklandı.

180 inovatif proje yatırımcılar ile buluşacak

'Tarım, Kimya, Çevre, Biyoteknoloji, Gıda' - 'Enerji, Makine, Elektrik - Elektronik, İnşaat, Yazılım, Bilişim' - 'Yapay Zeka, Sağlık ve Tıp Teknolojileri, Biyomalzeme, İlaç ve Kozmetikten' oluşan 3 farklı kategorinin kazananları, Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek. Kazananlar, 27 Mayıs Cuma günü Antalya OSB Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşecek ödül töreninde açıklanacak. Her üç kategorinin de birincilerine 15 bin TL, ikincilerine 10 bin TL, üçüncülerine de 7 bin 500 TL para ödülü verilecek. 26 Mayıs Perşembe günü başlayacak etkinlikte, söz konusu 180 proje, açılacak sergi ile yatırımcılar ile sanayicilerin dikkatine sunulacak. Antalya OSB Yönetimi, 3 ay boyunca açık kalacak sergide yer alan ar-ge ve inovasyon temelli projelerin, yatırımcı bulup ürüne dönüşmesi ya da uygulanabilir hale gelmesi için çalışmalar yürütecek.

Heyecan 7 ay önce başladı

Yedi ay önce başlattıkları süreçte sona yaklaşmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "2018 yılında ilkini düzenlediğimiz Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliğine 211 proje başvurmuş, 165 proje sergilenmeye ve yarışmaya girmeye hak kazanmıştı. Bu 165 proje içerisinden birçok yatırım alan ve ticarileşen proje oldu. Etkinliğimiz ayrıca yeni iş birliklerine ve ortaklıkların doğmasına da vesile olurken, Antalya bu etkinlik ile ar-ge ve inovasyonun yeni cazibe merkezlerinden bir haline geldi. Etkinlikten elde ettiğimiz bu yüksek katma değer nedeniyle, 2020 yılı Mart ayına etkinliğimizin ikincisini planlamıştık ki maalesef pandemi gerçekleştirmemize mani oldu. Pandeminin etkisinin azalması ile birlikte hemen harekete geçtik ve bundan 7 ay kadar önce, Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı 2022 Etkinliğini 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceğimizi ekosistemin tüm paydaşlarına iletip, kamuoyuna ilan etmiş olduk. Ertelemeyi de sayarsak 2 yıllık heyecanlı bekleyiş, 26 Mayıs itibariyle son bulacak ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ümit ettiğimiz 180 proje yatırımcıların ve sanayicilerin dikkatine sunulacak" dedi. - ANTALYA

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OSB'de 7 ay süren heyecanlı bekleyişte sona yaklaşıldı - Son Dakika


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