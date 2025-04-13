OSKİ, Su Kayıp ve Kaçaklarıyla 650 Milyon TL Tasarruf Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

OSKİ, Su Kayıp ve Kaçaklarıyla 650 Milyon TL Tasarruf Sağladı

OSKİ, Su Kayıp ve Kaçaklarıyla 650 Milyon TL Tasarruf Sağladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ), yaptığı teknolojik yatırımlarla 6 yılda içme suyu hatlarındaki kayıp ve kaçakları %56'dan %34'e düşürerek toplamda 650 milyon TL tasarruf sağladı. 14 milyon metreküp su kaybının önüne geçerek, Altınordu ve Ünye ilçelerinin yıllık su ihtiyacını karşılayacak kadar kayıp önlendi.

13.04.2025 17:05  Güncelleme: 17:07
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Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), içme suyu hatlarında oluşan kayıp ve kaçakları bünyesinde bulundurduğu teknolojik cihazlarla tespit edip önleyerek 6 yılda 650 milyon TL'lik tasarruf sağladı.

OSKİ, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve geldiği günden bu yana Ordu'nun su alanında yarınlarını garanti altına alacak yatırımlara imza atmaya devam ediyor. 6 yıllık süre zarfında vatandaşların nitelikli suya kavuşması, yaşanması muhtemel kuraklığa karşı alınan önlemler, su alma yapılarının iyileştirilmesi ve sondaj kuyularının açılması gibi tarihi yatırımları hayata geçiren OSKİ, mevcut hatlarda yaşanan arızaların tespiti için de yoğun bir çalışma yürütüyor. Himayesinde bulundurduğu teknolojik araç ve gereçlerle kayıp ve kaçak kontrolleri gerçekleştiren OSKİ, bu çalışmalarla sonucunda 14 milyon metreküplük su kaybını önledi. OSKİ, kuraklık tehlikesinin yaşandığı bu dönemde yaptığı bu hayati çalışmalarla ayrıca 650 milyon TL tasarruf elde etti.

Altınordu ve Ünye ilçesinin 1 yıllık su ihtiyacı kadar kayıp önlendi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile suda kayıp kaçağın önüne geçmek için çalışma yapan OSKİ, aradan geçen 6 yıllık sürede yüzde 56 olan kayıp-kaçak oranını yüzde 34 seviyelerine düşürdü. Yapılan bu çalışma ile 14 milyon metreküp su kaçağının önüne geçilmiş oldu. Elde edilen bu geri kazanım, Altınordu ve Ünye ilçelerinin 1 yıllık su ihtiyacına eş değer çalışma olarak kayıtlara geçti.

Altyapıda eski borulardan kaynaklı su kaybını önleyebilmek amacıyla başlatılan çalışmalar neticesinde bugüne kadar başarılı sonuçlar almaya başladıklarının altını çizen OSKİ Genel Müdürü Murat Us, "2019 yılında yüzde 56'lar seviyesindeki sudaki kayıp-kaçak oranını azaltmaya başladık. Yapılan çalışmalar neticesinde bu oranı yüzde 34'ler seviyesine çektik. Hedefimiz bu oranı daha da aşağıya çekerek, İlimizi su israfından kurtarmak. Bu kapsamda ekip arkadaşlarımız gecenin en sakin olduğu zamanlarda rutin dinleme çalışmalarına devam ediyor" dedi. - ORDU

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi OSKİ, Su Kayıp ve Kaçaklarıyla 650 Milyon TL Tasarruf Sağladı - Son Dakika

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