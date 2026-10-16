Osmaniye Bahçe'de ceviz hasadına başlandı, üretici 250 lirayı kurtarıcı görüyor - Son Dakika
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Osmaniye Bahçe'de ceviz hasadına başlandı, üretici 250 lirayı kurtarıcı görüyor

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Osmaniye Bahçe\'de ceviz hasadına başlandı, üretici 250 lirayı kurtarıcı görüyor
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Osmaniye Bahçe'de 2017'de dikilen 4 bin ceviz ağacında hasat başladı. Rekoltede yüzde 20-30 düşüş yaşandığını belirten üretici, 20-25 ton kuru kabuklu ceviz bekliyor ve 250 liralık satışın kendisi için kurtarıcı olacağını söylüyor.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 150 dönümlük arazide yetiştirilen 4 bin ceviz ağacında hasat başladı. Cevizin kilogram fiyatının 250 ile 300 lira arasında konuşulduğunu belirten üretici Selahattin Atalar, 250 liralık satış fiyatının üreticiyi kurtaracağını söyledi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 2017 yılında 150 dönümlük araziye dikilen 4 bin ceviz ağacında hasat heyecanı yaşanıyor. Çukurova'nın verimli topraklarında yetiştirilen 9 yaşındaki ceviz ağaçlarında başlayan hasatta, toplanan cevizler satışa hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl 100 tonun üzerinde yaş ceviz ve yaklaşık 35 ton kuru kabuklu ceviz elde eden 60 yaşındaki üretici Selahattin Atalar, bu yıl yağışlı hava şartları nedeniyle rekoltede yüzde 20-30 oranında düşüş yaşandığını belirtti. Bu sezon 20-25 ton kuru kabuklu ceviz hasadı beklediklerini ifade eden Atalar, ağaçların henüz tam verim dönemine ulaşmadığını söyledi. Ceviz fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Atalar, "Cevizin kilogram fiyatı 250 ile 300 lira arasında konuşuluyor. Açıkçası 300 lirayı biraz abartılı buluyorum. Ceviz 250 liraya satılsa bizim için kurtarır" dedi.

Osmaniye'nin ceviz üretiminde de söz sahibi olmasını hedefleyen Atalar, kentin yer fıstığı kadar ceviziyle de tanınmasını istediklerini dile getirdi.

Ağaçlarımız daha 9 yaşında, asıl verim dönemine bu yıldan sonra geçecekler diyen üretici Selahattin Atalar, "2017'de dikildi bu bahçemiz. 150 dönüm arazi üzerinde 4 bin ceviz ağacımız var ve ağaçlarımız 9 yaşında. Daha iyisini yapmak, bahçemizi daha iyi yerlere getirmek ve duyurmak istiyoruz. Osmaniye'de fıstık ne kadar duyuluyorsa cevizin de o kadar duyulması yönünde çalışmalarımız var. Bu yıl rekoltede, geçen yıla oranla havaların yağışlı gitmesi nedeniyle yüzde 20-30 oranında kaybımız var. Bu yıl ortalama 20-25 ton kuru kabuklu ceviz bekliyorum. Geçtiğimiz yıl çok daha iyiydi. 100 tonun üzerinde yaş ceviz, 35 tona kadar da kuru kabuklu ceviz elde ettik. Şimdi ağaçlarımız daha 9 yaşında. Asıl verim dönemine bu yıldan sonra geçecekler. Yani bahçemizin verimi her yıl neredeyse yüzde 25-30 oranında artarak büyüyecektir" diye konuştu.

"Ceviz 250 liraya satılsa bizim için kurtarır"

Şartlar iyi oldukça biz de bahçemizi büyüterek daha iyi yerlere getirmeyi düşünüyoruz diyen Selahattin Atalar, "Ceviz üretiminde Osmaniye'de bizden daha büyük bir bahçe olduğunu zannetmiyorum. İmkanlar sağlandıkça biz de bu bahçeyi daha fazla büyütmeye çalışıyoruz. Çünkü bu yörede daha önce her şey denenmiş. Elması, armudu, narı etrafımızda zeytin de pek verim vermiyor. Burada en iyi ceviz oldu. Şartlar iyi oldukça biz de bahçemizi büyüterek daha iyi yerlere getirmeyi düşünüyoruz Allah'ın izniyle. Benim bir kilometrelik resmi yola ihtiyacım var. Bu yol yapıldıktan sonra elektriğim de gelecek, ruhsatımı da alabileceğim. Ardından buraya bir tesis kuracağım. Şu anda cevizleri Kahramanmaraş ve Gaziantep'e taşımamın sebebi, ürünleri oralarda işlemek zorunda olmam. Bu da benim için zaman kaybına neden oluyor. Bundan dolayı pazara geç kalıyorum. Daha sonra ithal ceviz geliyor ve ürünümüzü satmakta zorlanıyoruz. Şimdi borsalarda ve büyük üreticilerden duyduğumuz kadarıyla cevizin toptan kilogram fiyatı 250-300 lira arasında konuşuluyor. Açıkçası 300 lirayı biraz abartılı buluyorum. Ceviz 250 liraya satılsa bizim için kurtarır" dedi.

Kaynak: İHA
Osmaniye BahçeEkonomiGüncelSon Dakika

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