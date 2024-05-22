Osmaniye'de Buğday ve Arpa Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Osmaniye'de Buğday ve Arpa Hasadı Başladı

Osmaniye\'de Buğday ve Arpa Hasadı Başladı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde buğday ve arpa hasadı başladı. Hasatla birlikte çiftçilerin yüzü gülerken dekar başına alınan yaklaşık 600 kilogramlık mahsul memnun etti. Çiftçiler, hasadın verimli geçmesi ve ürünlerini değerlendirmek için devletten ilçelerine ofis istediklerini belirtti.

22.05.2024 10:10
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde buğday ve arpa hasadı başladı. Hasatla birlikte çiftçilerin yüzü gülerken dekar başına alınan yaklaşık 600 kilogramlık mahsul memnun etti.

Çukurova'da önemli tarım arazilerine sahip Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde buğday ve arpa tarlalarına giren biçerdöverler, yoğun bir mesaiye başlarken hasadın bereketli geçmesi çiftçinin yüzünü güldürdü. Dekarda yaklaşık 600 kilogram ürün alan çiftçiler, hasadın verimli başladığını bundan dolayı da memnun olduklarını söylediler.

Dönümden aldıkları verimin iyi olduğunu söyleyen çiftçi Ömer Çömez, "2024 yılı buğday hasadı başladı, yağışların iyi olmasından dolayı verimimiz çok güzel dönüme 500-600 kilo alıyoruz. Ama şuanda esnaflar 9-9,5 liradan almaya başlamışlar çok az bir fiyat şuanda zarar ediyoruz. İlçemize bir ofis kurulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Ürünlerimizi değerlendirmek için devletimizden ilçemizde ofis istiyoruz diyen çiftçi İbrahim Yeşil, "2024 yılına göre verim gayet iyi esnaf 9-9,5 lira veriyor biz daha yüksek satmayı hedefliyoruz ürünümüzü değerlendirmek için devletimizden ilçemize ofis istiyoruz. Dönüme 500-600 kilo verim elde ettik" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Osmaniye'de Buğday ve Arpa Hasadı Başladı - Son Dakika

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