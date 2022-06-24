Osmaniye'de ekim alanı düşen ayçiçeğinde yağışlar verimi artırdı - Son Dakika
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Osmaniye'de ekim alanı düşen ayçiçeğinde yağışlar verimi artırdı

24.06.2022 12:00
Osmaniye'de ekim alanı düşen ayçiçeğinde yağışlar verimi artırdı

Osmaniye'de buğdaya alternatif ürün olarak ekilen ayçiçeğinde, bu yıl ekim alanları düşmesine rağmen yağışların etkisiyle verimde artış bekleniyor.

Osmaniye'de buğdaya alternatif ürün olarak ekilen ayçiçeğinde, bu yıl ekim alanları düşmesine rağmen yağışların etkisiyle verimde artış bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, AA muhabirine, son yıllarda diğer ürünlere göre daha az su isteyen yağlık ayçiçeğinin yüksek verim ve iyi gelir elde etmek isteyen üreticilerce tercih edildiğini söyledi.

Bu yıl Osmaniye genelinde yaklaşık 72 bin dekarda ayçiçeği ekildiğini aktaran İlmeç, son dönemde ilin aldığı yağışlarla verimde artış beklediklerini dile getirdi.

Ayçiçeği ekim alanında geçen yıla göre yüzde 21'lik düşüş yaşandığını belirten İlmeç, şöyle devam etti:

"Geçen seneye göre bu yıl ekim alanlarında hafif bir daralma söz konusu. Bunun nedeni, geçen yıl yaşanan su sıkıntısı ve kuraklık. Özellikle Mehmetli Barajı'nda yaşanan su kıtlığı nedeniyle o bölgedeki çiftçiler, daha az su isteyen ayçiçeğine yönlendirilmişti. Geçen yıl 92 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapılmıştı. Bu yıl ise 72 bin dekar alanda ekim yapılıyor. Her ne kadar ekim alanında azalma görülse de rekoltede bir fark yaşanacağını sanmıyorum çünkü geçen yıla göre ilimizin yağış alımı hem ayçiçeği hem de diğer ürünler açısından oldukça iyi geçti. Bunun da verime ve rekolteye yansıyacağına inanıyoruz."

İlmeç, ayçiçeğinde geçen sene 31 bin 533 ton rekolte elde edildiğini, bu yıl ise ekim alanının azalmasına karşın 30 bin ton seviyesinde rekolte beklediklerini kaydetti.

Ayçiçeğinin, Türkiye'nin önemli ve stratejik ürünlerinden olduğunu vurgulayan İlmeç, üretimi artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Dekara 400-450 kilogram verim beklentisi

Ayçiçeği üreticisi Vahit Karadağ da bu seneki rekolte beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Bu yılki yağışların verimi artıracağına işaret eden Karadağ, "Normalde dekara 300-350 kilogram ürün alırken bu yıl yağmurlar ve havaların iyi geçmesiyle dekara 400-450 kilogram verim alacağımızı ve yüzümüzün güleceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Osmaniye, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Osmaniye'de ekim alanı düşen ayçiçeğinde yağışlar verimi artırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de ekim alanı düşen ayçiçeğinde yağışlar verimi artırdı - Son Dakika
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