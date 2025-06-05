Otomotiv Hisseleri Dalgalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotiv Hisseleri Dalgalandı

05.06.2025 11:17
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Borsa İstanbul'da otomotiv hisselerinden 4'ü kazanç sağladı, Tümosan lider yükselişle öne çıktı.

Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinden 4'ü mayıs ayında yatırımcısına kazandırırken, en fazla yükseliş Tümosan Motor ve Traktör hisselerinde görüldü.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, ABD yönetiminin korumacı ticaret anlayışıyla uyguladığı politikalara yönelik değişkenlik gösteren haber akışları pay piyasalarında etkisini sürdürüyor.

ABD ile Çin'in tarife anlaşmasını sağlamasının ardından iki ülke arasında söz konusu uzlaşının ihlal edildiğine ilişkin suçlamalar risk algısının yükselmesine neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez göreve gelmesiyle birlikte oluşan tarife gündemine yönelik gelişmeler yatırımcıların pozisyon almasını güçleştirirken, piyasalarda sektörel bazda dalgalanmaların yaşanmasına yol açıyor.

Geçen ay ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı almıştı. Karar, Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeleri kapsarken, ülkeye getirilecek otomobillere yönelik yüzde 25'lik vergiyi dışarıda bırakmıştı. Trump yönetiminin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin tarifeleri engelleme kararına yönelik başvurusu sonrasında, temyiz mahkemesi söz konusu kararın geçici olarak durdurulmasına hükmetmişti.

Analistler, bu gelişmelerle otomotiv gibi tarifelerden direkt etkilenebilecek stratejik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisse performanslarında da dalgalı bir seyir izlendiğini kaydetti.

Söz konusu haber akışlarının yansımaları geçen ay yurt içi piyasalarda da izlendi. Mayısta Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin 4'ünün hisse fiyatı düşerken, 4'ünün hisseleri değer kazandı. Mayıs ayında Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketleri arasında Tümosan Motor ve Traktör yüzde 15,9 ile hisseleri en çok değerlenen otomotiv şirketi oldu. Onu yüzde 2,2'lik yükselişle Anadolu Isuzu, yüzde 1'lik artışla Doğuş Otomotiv ve yüzde 0,5'lik kazançla Otokar izledi.

En çok Tofaş hisseleri geriledi

Geçen ay Tofaş hisseleri yüzde 11,5 gerilerken, Ford Otosan hisseleri yüzde 9,5, TürkTraktör hisseleri yüzde 8, Karsan Otomotiv yüzde 2,4 değer kaybetti.

Şirketlere ilişkin geçen ay öne çıkan gelişmelere bakıldığında, Tümosan'ın, konsolide finansal sonuçlarına göre ilk çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre kıyasla 43 kat artışla 6,3 milyar TL'ye yükseldi. Şirket 2024'ün ilk çeyreğinde 145 milyon 595 bin lira net kar açıklamıştı.

İlk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Anadolu Isuzu'nun bu dönemde net satışları geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 31 azalışla 4,3 milyar lira olarak gerçekleşirken, şirket aynı döneme ilişkin 238 milyon 893 bin lira net kar açıkladı. Şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56 geriledi.

Söz konusu döneme ilişkin Doğuş Otomotiv finansal sonuçlarını paylaşan diğer bir şirket olarak öne çıktı. Şirket, yılın ilk çeyreğinde 576 milyon 797 bin lira net kar açıklamasında bulundu.

Otokar, Türkiye'nin tek kalemde aldığı en büyük zırhlı araç ihracatı sözleşmesi kapsamında COBRA II 4x4 araçları ilk teslimata hazırlıyor. Şirket, geçen yıl Romanya Savunma Bakanlığı ihtiyaçları için 1059 adet COBRA II 4x4 zırhlı araç tedarikine yönelik sözleşme imzalamıştı. Sözleşmenin iddialı teslimat takvimi dolayısıyla Otokar'ın Sakarya'daki tesislerinde yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Stellantis'in, Tofaş tarafından devralınmasına ilişkin süreç takip edilirken, nisan ayında Rekabet Kurulundan onay çıktı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, tarafların sunduğu ikinci taahhüt paketini kabul ederek TOFAŞ Türk Otomobil AŞ'nin, Stellantis N.V.'ye ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin devralma işlemini onayladı.

Bu arada, Ford Otosan, geçen ay yüzde 900 bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı.

TürkTraktör, kurumsal yönetim derecelendirme sözleşmesini yeniledi. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Türkiye'de derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ ile Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notunun revizesi ile ilgili çalışmaları yapmak üzere 1 yıllık süre ile anlaşma imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Karsan Otomotiv, 2025 yılı 3 aylık konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirket bu dönemde net 287 milyon 490 bin lira zarar açıkladı.

Piyasa değerinde Ford Otosan ilk sırada yer almaya devam etti

Halka açık 8 otomotiv şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip şirket Ford Otosan, mayıs ayını 281 milyar 254 milyon 365 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Söz konusu dönemde, Ford Otosan'ı, 88,5 milyar lira piyasa değeriyle Tofaş, 55 milyar 937 milyon 383,1 bin lira piyasa değeriyle TürkTrakör, 45 milyar 480 milyon lira piyasa değeriyle Otokar, 38 milyar 192 milyon lira piyasa değeriyle Doğuş Otomotiv, 14 milyar 137 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle Anadolu Isuzu, 11 milyar 91 milyon 750 bin lira piyasa değeriyle Tümosan Motor ve Traktör, 8 milyar 946 milyon lira piyasa değeriyle Karsan Otomotiv takip etti.

Borsada işlem gören 8 otomotiv şirketinin Aralık 2024, Mart 2025 ve Nisan 2025 kapanış fiyatı, değişimi ve piyasa değeri şöyle:

Şirket2024 Aralık kapanış fiyatı (TL)2025 Nisan kapanış fiyatı (TL)2025 Mayıs kapanış fiyatı (TL)2025 Mayıs aylık değişim (yüzde)2024 sonuna göre fark (yüzde)Piyasa değeri (TL)
Tümosan118,483,296,4515,9%-18,5%11.091.750.000
Anadolu Isuzu63,9154,956,12,2%-12,2%14.137.200.000
Doğuş Otomotiv170,77172,27173,61%1,7%38.192.000.000
Otokar484,5377,253790,5%-21,8%45.480.000.000
Karsan Otomotiv12,1110,189,94-2,4%-17,9%8.946.000.000
TürkTraktör705,48607,5559-8,0%-20,8%55.937.383.125
Ford Otosan92,1688,5580,15-9,5%-13,0%281.254.365.000
Tofaş191,34200177-11,5%-7,5%88.500.000.000

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Tümosan, Finans, Borsa, Son Dakika

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