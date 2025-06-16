Otomotiv İhracatında Düşüş, Ticari Araçlar Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotiv İhracatında Düşüş, Ticari Araçlar Yükseldi

16.06.2025 09:41
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2025'te otomotiv ihracatı %5 artarken, otomobil ihracatı %6 geriledi. Ticari araçlar %26 arttı.

Yılın ilk 5 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 artarken otomobil ihracatında yüzde 6 geriledi. Bu dönemde, toplam ihracat 440 bin 221 adet, otomobil ihracatı ise 253 bin 291 adet düzeyinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), 2025 yılının ocak-mayıs dönemine ait u"retim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini ac¸ıkladı. Buna göre, yılın ilk 5 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 azalarak 598 bin 495 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 4 gerileyerek 375 bin 183 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim yüzde 3 azalarak 612 bin 238 adet oldu. Yılın ilk beş aylık döneminde ticari araç grubunda üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4, hafif ticari araç grubunda yüzde 7 artış gösterdi. Ağır ticari araç grubu ise aynı dönemde yüzde 19 geriledi. Ocak-Mayıs döneminde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 69, kamyon grubunda yüzde 53, otobüs-midibüs grubunda yüzde 62 ve traktörde yüzde 44 seviyesinde kaldı.

İlk 5 ayda otomobil ihracatı yüzde 6 azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 26 arttı

Yılın ilk beş aylık döneminde otomotiv ihracatı adet bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemine yüzde 5 artarak 440 bin 221 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde ticari araç ihracatı adet bazında yüzde 26 artarken, otomobil ihracatındaki yüzde 6 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 41 azalarak 4 bin 298 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025'in ilk beş aylık döneminde yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçları Birliği (OİB) verilerine göre, ilk beş aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 16,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 10 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 6 oranında arttı.

İç pazarda yerli araç payı yüzde 29,8 oldu

2025'in ilk beş ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 506 bin 592 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 5 oranında artarak 394 bin 327 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk beş ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 4, ağır ticari araç pazarında yüzde 13, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 2 geriledi. 2025'in ilk beş ayında iç pazardaki yerli araç payı otomobilde yüzde 31, hafif ticari araçta yüzde 20, ağır ticari araçlarda yüzde 63 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Otomobil, İhracat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv İhracatında Düşüş, Ticari Araçlar Yükseldi - Son Dakika

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