Otomotiv Üretiminde Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotiv Üretiminde Düşüş

2024'ün 11 ayında otomotiv üretimi yüzde 8 azalarak 1.24 milyon adede düştü.

16.12.2024 07:16
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), yılın 11 ayında otomotiv üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 1 milyon 239 bin 944 adet olduğunu bildirdi.

OSD, 2024'ün ocak-kasım dönemine ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın 11 ayında otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 1 milyon 239 bin 944 adet oldu.

Otomobil üretimi yüzde 6 azalarak 822 bin 361 adede gerilerken, traktör üretimiyle toplam üretim ise 1 milyon 283 bini buldu.

Yılın 11 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 10 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 70, kamyon grubunda yüzde 71, otobüs-midibüs grubunda yüzde 51 ve traktörde yüzde 63 seviyesinde kaydedildi.

Otomotiv sanayisi ihracatı ilk sıradaki yerini korudu

Yılın 11 ayında otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 gerileyerek 915 bin 446 adet oldu.

Bu dönemde hem otomobil hem de ticari araç ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azaldı. Traktör ihracatı ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 24 düşerek 12 bin 412 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayisi ihracatı, 2024'ün 11 aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel bazda ilk sıradaki yerini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 11 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 33,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Avro bazında ise ihracat yüzde 2 artarak 30,6 milyar avro oldu. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1, tedarik sanayisi ihracatı yüzde 6 arttı.

Otomobil pazarı da geçen yıla göre yüzde 0,6 artış gösterdi

2024'ün 11 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1 gerileyerek 1 milyon 109 bin 117 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da geçen yıla göre yüzde 0,6 artış göstererek 845 bin 530 adet oldu.

Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 5, ağır ticari araç pazarı yüzde 10, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4 daraldı.

2024'ün ocak-kasım döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araç satışlarında ise yerli araç payı yüzde 28 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, İhracat, Son Dakika

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