Otomotivde Satışlar Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Otomotivde Satışlar Düşüşte

OSS'nin anketi, otomotiv satış sonrası pazarında 2025'in ilk çeyreğinde düşüş yaşandığını gösterdi.

26.04.2025 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), otomotiv satış sonrası pazarı özelinde yılın ilk çeyreğini, üyelerinin katılımıyla düzenlediği bir anket çalışmasıyla değerlendirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "2025 Yılı Birinci Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi"ne göre, otomotiv satış sonrası pazarı 2025'e yavaş bir başlangıç yaptı.

Buna göre, yılın ocak-mart döneminde, 2024'ün ilk çeyreğine kıyasla yurt içi satışlar dolar bazında ortalama yüzde 2,57 düştü. Bu dönemde dağıtıcı üyelerin satışlarında dolar bazında yüzde 2,25 gerileme görülürken, üretici üyelerde bu oran dolar bazında yüzde 3,04 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, söz konusu düşüşün sadece rakamsal bir azalma olmadığını, aynı zamanda sektörün güven ve motivasyon açısından da zorlandığını belirtti.

Özçete, "Üretici ve dağıtıcı üyelerimizin satışlarındaki paralel düşüşler, sorunun tüm oyuncuları etkilediğini gösteriyor. Alım gücünün zayıflaması, ertelenen bakım-onarım kararları ve işletmelerin maliyet yönetiminde zorlanması, iç pazar dinamiklerini olumsuz yönde etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anketteki sonuçların, sektörün yılın ikinci çeyreğinde de dinamik bir toparlanma beklemediğine işaret ettiğini aktaran Özçete, ticari hareketler ve sektörel gözlemlerinin söz konusu durgunluğu teyit ettiğini belirtti.

Özçete, kur baskısı, finansmana erişim zorlukları gibi nedenler ve devamında işletmelerin tedbirli yaklaşımı, pazardaki hareketliliği sınırladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ayrıca, satışlar üzerinde baskı oluşturan bir diğer önemli unsur tahsilat süreçlerindeki kötüleşme. Bu durum, yalnızca güncel nakit akışını değil, aynı zamanda işletmelerin karar alma süreçlerini de doğrudan etkiliyor. Alacakların tahsil edilememesi, işletmelerin faaliyetlerini sürdürme kabiliyetini tehdit ediyor ve sıklıkla yeni yatırımların ertelenmesine yol açıyor."

Sektörün yüzde 57,4'ü istihdam gücünü korudu

"2025 Yılı Birinci Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi"ne katılan üyelerin yüzde 14,7'si bu yılın ocak-mart döneminde, 2024'ün son çeyreğine göre istihdamını artırdı. Üyelerin yüzde 57,4'ü söz konusu dönemde istihdamını korudu.

Geçen yılın son çeyreğine kıyasla istihdamının azaldığını belirten üye oranı ise yüzde 27,9 seviyesinde kaldı. Üretici ve dağıtıcı üyelerin istihdamları birbirine yakın seyretti.

Sektördeki problemler anketin en dikkati çekici bölümlerinden birini oluşturdu. Üyelerin, 2025'in ilk çeyreğinde gözlemlediği problemlerin başında yüzde 79,4 ile "maliyetlerdeki aşırı artış" gelirken, "nakit akışında yaşanan problemler" yüzde 64,7 ile ikinci sırada yer aldı.

Üyelerin yüzde 63,2'si "iş ve ciro kaybı"nı sektör için en büyük üçüncü sıkıntı olarak nitelendirdi. Ankete katılanların yüzde 44,1'i "kargo maliyetleri ve teslimat problemleri", yüzde 26,5'i ise "döviz kuru ve kur artışı"na işaret etti.

Ayrıca katılımcıların yüzde 16,2'si gümrüklerde yaşanan problemleri ve istihdamda yaşanan problemleri önemli sorunlar olarak sıraladı.

Üyelerin yüzde 20,6'sı yatırım planlıyor

Anket kapsamında sektörün yatırım planları da mercek altına alındı. Buna göre, gelecek 3 ayda yeni yatırım yapmayı düşünen üyelerin oranı yüzde 20,6 ile son dönemin en düşük seviyesine geriledi.

Bir önceki ankette üretici üyelerin yüzde 22,82'si yatırım planlarken, yeni ankette bu oran yüzde 35,7'ye yükseldi. Dağıtıcı üyelerde ise bu oran yüzde 29,4'ten yüzde 10'a geriledi.

Ankete katılan üyelerin yüzde 26,5'inin gelecek üç ayda sektörün daha iyiye gideceğini öngördüğü gözlemlendi. "Daha kötüye gidecek" diyenlerin oranı ise yüzde 29,4 olarak belirlendi.

Üreticilerin yılın ilk çeyreğinde kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 76,3 olarak gerçekleşti. Bu oran 2024 yılı genelinde yüzde 78,15 idi. 2025'in ilk çeyreğinde üyelerin üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,79 arttı.

Bu yılın ilk çeyreğinde üyelerin ihracatı, 2024'ün ocak-mart dönemine göre ortalama yüzde 2,14 geriledi.

İkinci çeyrekte satışlarda artış beklenmiyor

Ankette, yılın ikinci çeyreğiyle ilgili beklentilere de yer verildi.

Buna göre sektörde yılın ikinci çeyreğinde yurt içi satışlarda dolar bazında yüzde 0,59 düşüş beklendiği gözlemlendi. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 45,1 olan tahsilat süreçlerinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 40,8 seviyesine gerilediğini ifade eden OSS üyelerinden yüzde 41'i tahsilat sürecinin daha kötü hale geldiğini, yüzde 8,8'i ise daha iyiye gittiğini belirtti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotivde Satışlar Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç satışındaki dolandırıcılık şeytanın bile aklına gelmez Araç satışındaki dolandırıcılık şeytanın bile aklına gelmez
İnsanların can korkusunu paraya çevirmeye çalışanlara ceza yağdı İnsanların can korkusunu paraya çevirmeye çalışanlara ceza yağdı
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
Juventus’tan Kim Min Jae hamlesi Juventus'tan Kim Min Jae hamlesi
Lüks marka elektrikli otomobil, şarj esnasında alev alev yandı Lüks marka elektrikli otomobil, şarj esnasında alev alev yandı
Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü
Sırrı Süreyya Önder’den günler sonra haber var Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var
Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Yıldız kaleci İspanya’ya gidiyor Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Yıldız kaleci İspanya'ya gidiyor
Trump’tan Rümeysa Öztürk açıklaması: Durumdan haberdar değilim Trump'tan Rümeysa Öztürk açıklaması: Durumdan haberdar değilim
Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü Türk futboluna isyan etti Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü! Türk futboluna isyan etti
Parayı koyacak yer bulamayacak İşte Mourinho’nun yeni takımı Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Mourinho'nun yeni takımı

13:32
Fay haritası güncellendi İşte Türkiye’de deprem riski en düşük 20 il
Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il
13:07
İran’da limanda şiddetli patlama
İran'da limanda şiddetli patlama
13:02
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
12:33
Bakıcı dehşeti kamerada Tekmeledi, tokatladı, yetmedi boğmaya çalıştı
Bakıcı dehşeti kamerada! Tekmeledi, tokatladı, yetmedi boğmaya çalıştı
15:15
İzmir’de cuma namazı sırasında ortalık karıştı
İzmir'de cuma namazı sırasında ortalık karıştı
15:04
İstanbul’daki fakülte deprem nedeniyle taşınıyor
İstanbul'daki fakülte deprem nedeniyle taşınıyor
15:02
Bakan Şimşek net konuştu: Tahminler tutacak
Bakan Şimşek net konuştu: Tahminler tutacak
14:50
Türk futbolunun köklü kulübünün kader anı Yenemezse amatöre düşecek
Türk futbolunun köklü kulübünün kader anı! Yenemezse amatöre düşecek
14:47
Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık
Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık
14:40
Ticaret Bakanlığı hile yapan 8 sucuk markasını ifşa etti
Ticaret Bakanlığı hile yapan 8 sucuk markasını ifşa etti
14:39
İşte 5 kardeşin öldüğü yangında anneye istenen ceza
İşte 5 kardeşin öldüğü yangında anneye istenen ceza
14:32
Polis uçağı denize çakıldı: 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Polis uçağı denize çakıldı: 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
14:27
Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
14:18
Parayı koyacak yer bulamayacak İşte Mourinho’nun yeni takımı
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Mourinho'nun yeni takımı
14:14
Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü Türk futboluna isyan etti
Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü! Türk futboluna isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 14:00:50. #7.12#
SON DAKİKA: Otomotivde Satışlar Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.