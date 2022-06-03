Bakımı yapılmayan araç klimaları 20 bin liraya kadar masraf çıkartabiliyor - Son Dakika
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Bakımı yapılmayan araç klimaları 20 bin liraya kadar masraf çıkartabiliyor

03.06.2022 09:50

Bakımı yapılmayan araç klimaları 20 bin liraya kadar masraf çıkartabiliyor Klimalara yapılan periyodik bakımlar arızaların önüne geçiyor Sanayici Ali Curu: "Bakım masrafından kaçmak, yüksek maliyetli arızalara neden olabilir" Havaların ısınmasıyla araçlarda kullanımı artan klimaların...

Bakımı yapılmayan araç klimaları 20 bin liraya kadar masraf çıkartabiliyor

Klimalara yapılan periyodik bakımlar arızaların önüne geçiyor

Sanayici Ali Curu:

"Bakım masrafından kaçmak, yüksek maliyetli arızalara neden olabilir"

ESKİŞEHİR - Havaların ısınmasıyla araçlarda kullanımı artan klimaların bakımları hakkında konuşan Ali Curu, "Bakım masrafından kaçmak, yüksek maliyetli arızalara neden olabilir" dedi.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede yükseldiği şu günlerde klima kullanımı da doğru orantılı olarak arttı. Kış boyu genel olarak kullanım dışı kalan klimalar, yaz girişinde bakım ihtiyacı oluşturdu. Konu hakkında bilirkişiler ise vatandaşları, bakım konusunda net bir dille uyarıyor. Klimaların aynı motorlar gibi yıllık bakıma ihtiyaç duyduğunu belirten oto klima ustaları, küçük masraflardan kaçıldığı takdirde yüksek maliyetli arızaların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

"Klima bakımı, motor bakımı gibi her yıl periyodik olarak yapılmalıdır"

Eskişehir'de sanayici olan Ali Curu, araçlarda bulunan klimaların sağlıklı çalışması için motor bakımı gibi periyodik olarak kontrol edilmesini, yağ ve gaz değişiminin yapılması gerektiğini belirtti. Klimalarda gazın ve yağın bir arada yenilendiğini böylelikle sağlıklı çalışmanın sağlandığını belirten Curu, "Klima gazı yaz aylarında araç içini soğutmak için ihtiyaç duyulan bir sistem. Yaz aylarında sıcaklığı ufak ufak hissettirmeye başladığı için yoğunluğumuz da başladı. Randevular bayağı bayağı sıkışmak üzere şu an, talep yoğunluğu ve ilgi var. Klimalı araçlarda, klima bakımının aynı motor yağı değişim bakım mantığıyla yani yılda bir periyodik olarak kontrol edilip incelenmesi ve değişmesi gerekli oluyor. Sistemin sağlığı için, klima gazının içinde klima yağı oluyor. Sistemin ve motorun yağlanması için gazla beraber yağ takviyesi değişimi de yapılıyor. Bunun klima sisteminin içindeki eski yağı gazla beraber alıp yeni yağı gazla beraber takviyesini yapıyoruz" dedi.

"Bakım masrafından kaçmak, yüksek maliyetli arızalara neden olabilir"

Bakım maliyetlerinden kaçan vatandaşları daha büyük masraflı arızaların beklediğini söyleyen Ali Curu, araç modeline göre arıza masraflarının 20 bin liraya kadar çıkabildiğini belirtti. Yüksek maliyetli arızalardan kaçınmak için düzenli bakımı öneren Curu, şu ifadeleri kullandı:

"Yağsız kalan sistemlerde kompresör arızası, klima yağı radyatörü tıkanıklığı gibi arızalar oluşabiliyor. O yüzden yılda bir klima gazının yetkili servislerde değiştirilmesini öneriyoruz. Klima sisteminin yılda bir değişmediğini var sayarsak sistem kompresörü arıza yapabilir, soğutmamaya yol açabilir, pislikten dolayı klima radyatörü tıkanabilir bu da soğutmamaya yol açabilir. Sistem her halükarda arıza yapmaya müsait pozisyon almış oluyor. Klima gazının çoğu araçta standart uygulanan 550 gram gaz kapasitesi, hacmi oluyor. Biz 550 grama kadar uygulanan gazları 350-400 lira civarı fiyattan başlatıyoruz. Gaz kapasitesi hacmi büyüdükçe fiyat artışı oluyor. Klima kompresörünün şu anki fiyatı 5 bin, 5 bin 500 lira civarında başlıyor. Bu fiyat 10 bin, 20 bin liraya kadar gidebiliyor. Yani 350 ile 400 lira gibi küçük bir rakamdan kaçındığımız takdirde ilerde 5 ile 6 bin lira kadar ağır bir masrafa yol açabilir. O yüzden biz kullanıcılara yılda bir gazı yetkili servislerden yeniletmesini öneriyoruz."

Bakımı yapılmayan araç klimaları 20 bin liraya kadar masraf çıkartabiliyor
Bakımı yapılmayan araç klimaları 20 bin liraya kadar masraf çıkartabiliyor
Bakımı yapılmayan araç klimaları 20 bin liraya kadar masraf çıkartabiliyor
Bakımı yapılmayan araç klimaları 20 bin liraya kadar masraf çıkartabiliyor
Bakımı yapılmayan araç klimaları 20 bin liraya kadar masraf çıkartabiliyor
Bakımı yapılmayan araç klimaları 20 bin liraya kadar masraf çıkartabiliyor
Bakımı yapılmayan araç klimaları 20 bin liraya kadar masraf çıkartabiliyor
Bakımı yapılmayan araç klimaları 20 bin liraya kadar masraf çıkartabiliyor

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakımı yapılmayan araç klimaları 20 bin liraya kadar masraf çıkartabiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakımı yapılmayan araç klimaları 20 bin liraya kadar masraf çıkartabiliyor - Son Dakika
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