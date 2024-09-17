Özel Sektörün Yurt Dışı Borcu 173 Milyar Dolar Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Özel Sektörün Yurt Dışı Borcu 173 Milyar Dolar Oldu

Temmuz 2024 itibarıyla özel sektörün yurt dışı kredi borcu 9,5 milyar dolar artışla 173 milyar dolara ulaştı.

17.09.2024 12:20
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Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Temmuz 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 9,5 milyar dolar artarak 173 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayınladı.

Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu temmuzda 2023 sonuna kıyasla 9,5 milyar dolar yükselerek 173 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 6,4 milyar dolar artarak 160,7 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 3,1 milyar dolar yükselişle 12,3 milyar dolara çıktı.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları temmuzda 2023 sonuna göre 1,3 milyar dolar ve tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 3 milyar dolar artarak 17,8 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 215 milyon dolar azaldı, tahvil stoku 31 milyon dolar düşüşle 1,1 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 31 milyon dolar ve tahvil stoku 1,8 milyar dolar artarak 11,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, temmuzda 2023 sonuna göre 2,6 milyar dolar artışla 7,1 milyar dolar olurken, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 411 milyon dolar azalışla 1,2 milyar dolara geriledi.

1 yıl içindeki anapara geri ödemesi 52,1 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yılın sonuna kıyasla 2,4 milyar dolar artarak, 109 milyar dolara çıktı. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 3 milyar dolar artışla 10,8 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 160,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2'si dolar, yüzde 34,5'i avro, yüzde 2,6'sı Türk lirası ve yüzde 4,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 43,8'ini dolar, yüzde 14,9'unu avro, yüzde 35,8'ini Türk lirası ve yüzde 5,5'ini diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,1'i finansal kuruluşlara, yüzde 61,9'u ise finansal olmayan kuruluşlara, kısa vadeli toplam kredi borcunun ise yüzde 78,6'sı finansal kuruluşlara ve yüzde 21,4'ü finansal olmayan kuruluşlara borçlardan oluşuyor.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 52,1 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel Sektörün Yurt Dışı Borcu 173 Milyar Dolar Oldu - Son Dakika

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