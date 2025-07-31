Pamuk Üretiminde Kriz Alevleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Pamuk Üretiminde Kriz Alevleniyor

Pamuk Üretiminde Kriz Alevleniyor
31.07.2025 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İklim değişikliği ve su yetersizliği pamuk tarlalarını tehdit ediyor; sektör alarm veriyor.

Kuraklık, değişen yağış rejimleri ve düşen yer altı su seviyeleri nedeniyle pamuk tarlaları boş kalma riskiyle karşı karşıya kalırken, iklim değişikliğine dikkat çeken Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Fevzi Çondur; "Artık sadece tarım değil, kırsal kalkınma da tehlikede" diyerek sektörün alarm verdiğini belirtti.

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Fevzi Çondur, 2025 üretim sezonunda pamuk sektöründe yaşanan temel sorunlara ve çözüm beklentilerine dikkat çekti. Çondur, pamuk üretiminin sadece çiftçilerle sınırlı olmadığını, tarım, sanayi ve ihracatı kapsayan geniş bir süreç olduğunu vurgulayarak, tüm paydaşların ortak sorunlarla karşılaştığını ve sektörde sürdürülebilirlik için kapsamlı adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Fevzi Çondur, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek özellikle son yıllarda giderek artan kuraklık nedeniyle pamuk üreticilerinin ciddi verim kayıplarıyla karşı karşıya kaldığını vurguladı. Türkiye'nin birçok pamuk üretim bölgesinde yağış rejimlerinin değiştiğini, yer altı su seviyelerinin düştüğünü ve sulama imkanlarının her geçen gün kısıtlandığını belirten Çondur, "İklim kaynaklı su yetersizliği, üretim planlamasını imkansız hale getiriyor. Sulama maliyetleri artarken, suya ulaşamayan üretici pamuk ekmekten vazgeçiyor. Bu yalnızca bir tarımsal sorun değil, aynı zamanda kırsal kalkınma ve ekonomik istikrar sorunudur" dedi.

"Ülke ekonomisi de ciddi şekilde etkilenir"

Pamuk üretiminin iklim değişikliğinden en fazla etkilenen alanlardan biri olduğunu vurgulayan Çondur, tarımsal sulama altyapısının bölgesel ihtiyaçlara uygun şekilde hızlıca yenilenmesi gerektiğini ifade etti. İklim şartlarına dayanıklı, suyu daha verimli kullanan pamuk çeşitlerinin geliştirilmesi ve bu çeşitlerin üreticiyle buluşturulması gerektiğini belirten Çondur, bu alandaki AR-GE çalışmalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti. "Sürdürülebilir pamuk üretimi için su yönetimi artık ertelenemez bir konudur. İklim şartlarına uyum sağlayan bütüncül stratejiler geliştirilmezse, yaşanan kayıplar yalnızca üreticiyle sınırlı kalmaz; ülke ekonomisi de ciddi şekilde etkilenir" dedi.

"Üreticimizin desteklenmesi elzemdir"

Pamuk üreticisinin karşı karşıya kaldığı temel girdi maliyetlerindeki yükselişe dikkat çeken Çondur, "Gübre, mazot, tohum ve ilaç gibi üretim kalemlerinde yaşanan fiyat artışları, çiftçilerimizin üretim faaliyetlerini sürdürebilmesini zorlaştırmaktadır. Bu durum, üreticilerin pamuk ekiminden uzaklaşmasına ve üretimin azalmasına yol açmaktadır. Kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerle girdi maliyetlerinin düşürülmesi, üreticimizin desteklenmesi elzemdir" dedi.

"Fark ödemesi desteği sezon başında açıklanmalı"

Pamuk üreticileri için fark ödemesi desteğinin üretim planlamasında kritik bir rol oynadığını belirten Fevzi Çondur, sözlerine şöyle devam etti: Üreticiler, pamuk ekim sezonu başlamadan önce desteklerin miktarını ve açıklanma tarihini net olarak bilmek ister. Çünkü gübre, mazot ve tohum gibi önemli girdilerin maliyetleri yüksektir ve önceden planlama yapmadan üretime başlamaları büyük risk taşır. Bu belirsizlik, özellikle küçük ölçekli çiftçilerde üretimden tamamen vazgeçme riskini artırmaktadır. Bu nedenle, fark ödemesi desteğinin sezon başında, net ve öngörülebilir şekilde açıklanması, üreticinin yatırım kararlarını sağlam temellere oturtmasını sağlar ve üretimde sürdürülebilirliği artırır.

Finansmana erişimin üretim sürecinde belirleyici bir faktör olduğunu ifade eden Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Fevzi Çondur, Ziraat Bankası'nın sübvansiyonlu kredi limitlerinin günümüz ekonomik şartlarına göre artırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Mevcut kredi limitleri, artan girdi maliyetleri ve üretim giderlerinin gerisinde kalmakta olup, pamuk üreticilerinin finansman ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığını ifade etti.

Bu durumun üreticilerin finansman temininde zorluk yaşamasına yol açtığını belirten Çondur, üreticilerin uygun faiz oranlarıyla daha geniş kapsamlı finansmana erişebilmesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

"Pamuk üretimi ülkemiz için stratejik önemdedir"

Türkiye'nin lokomotif sektörü olan ve yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörünün, pamukla doğrudan bağlantılı olduğunu hatırlatan Fevzi Çondur, bu sektörün Türkiye ihracatında yaklaşık yüzde 30 paya sahip olduğunu belirtti. Ancak son dönemde yaşanan maliyet artışları nedeniyle sanayicilerin özellikle iş gücü ve düşük enerji maliyetli ülkelere kaydığını ifade ederek üretim zincirinin korunması ve rekabet gücünün devam etmesi için acilen yeni destek politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ulusal Pamuk Konseyi olarak sektörün tüm taraflarıyla iş birliği içinde çözüm arayışlarını sürdüreceklerini belirten Konsey Başkanı Fevzi Çondur, "Pamuk üretimi ülkemiz için stratejik önemdedir. Üreticimizin, tüccarımızın ve sanayicimizin sürdürülebilirliğini temin edecek ve destekleyecek güçlü bir tarım-sanayi politikası artık elzemdir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pamuk Üretiminde Kriz Alevleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
FED faizi sabit tuttu FED faizi sabit tuttu
Fenerbahçe, Lazio’yu İrfan Can Kahveci ile devirdi Fenerbahçe, Lazio'yu İrfan Can Kahveci ile devirdi
Avustralya’nın ilk yerli yörünge roketi “Eris“ kalkıştan sonra düştü Avustralya'nın ilk yerli yörünge roketi "Eris" kalkıştan sonra düştü
Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı
Bursa’da motosiklet kazası 1 kişi hayatını kaybetti Bursa'da motosiklet kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Edirne’den acı haber Uzman çavuş şehit oldu Edirne'den acı haber! Uzman çavuş şehit oldu
“Müziğin sesini kısın“ diyen emekli polis memurunu darbedip bıçakladı "Müziğin sesini kısın" diyen emekli polis memurunu darbedip bıçakladı
Beyoğlu’nda yangın paniği Vatandaşlar tahliye edildi Beyoğlu'nda yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi

17:28
KKTC’ye gözünü diken İsrail’e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan tokat gibi yanıt
KKTC'ye gözünü diken İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt
16:50
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti’nin Grup Başkanı veremez
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez
16:11
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
08:32
Kuruluş Osman’da yeni dönem Orhan Bey’i canlandıracak isim belli oldu
Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu
08:25
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
08:16
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
08:16
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı Diyarbakır’da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
07:56
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
07:38
40’tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
07:21
Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
01:13
ABD’den İran ve Rusya yaptırımı 155 kişi ve kurum hedefte
ABD'den İran ve Rusya yaptırımı! 155 kişi ve kurum hedefte
01:09
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 18:05:20. #7.13#
SON DAKİKA: Pamuk Üretiminde Kriz Alevleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.