Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı: Yıllık 100 milyon euro kazanacak - Son Dakika
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Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı: Yıllık 100 milyon euro kazanacak

22.05.2022 09:22

2025 yılına kadar PSG forması giyecek olan Kylian Mbappe'nin yıllık 100 milyon euro kazanacağı ortaya çıktı. Mbappe'nin yeni sözleşme kapsamında teknik direktör seçiminde aktif rol oynayacağı iddia edildi.

Paris Saint Germain'den yapılan açıklamada, Kylian Mbappe'nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Real Madrid'e transferine neredeyse kesin gözüyle bakılan Fransız yıldız, 3 yıl daha PSG forması giyecek.

YILLIK 100 MİLYON EURO KAZANACAK

2025 yılına kadar PSG forması giyecek olan Kylian Mbappe, yıllık 100 milyon euro kazanacak. Öte yandan Fransız yıldıza yeni sözleşmesi kapsamında 300 milyon euroluk da bir imza ücreti ödenecek.

TEKNİK DİREKTÖRLERİ SEÇEBİLECEK

Mbappe'nin PSG ile yeni sözleşme imzalaması üzerine sözleşmenin detayları hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan en kabul görenlerinden biri ise, Mbappe'nin takımın başına geçecek olan teknik direktörleri seçebileceği.

REAL MADRİD BAŞKANI SOYUNMA ODASINDA DUYURDU

Mbappe'nin PSG ile yeni sözleşme imzaladığını öğrenen, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Real Betis maçının devre arasında soyunma odasına inerek son durumu futbolcularına açıkladı. Perez'in, Real Madrid'in yıldızlarına, Mbappe transferinin gerçekleşmeyeceğini söylediği ifade edildi.

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Son Dakika Ekonomi Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı: Yıllık 100 milyon euro kazanacak - Son Dakika


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