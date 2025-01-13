Parolapara'da Yeni Yapılanma - Son Dakika
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Ekonomi

Parolapara'da Yeni Yapılanma

Parolapara\'da Yeni Yapılanma

Parolapara, müşteri odaklı hızla büyümek için ürün ve pazarlama süreçlerini entegre ediyor.

13.01.2025 12:17
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Parolapara, ürün yönetimi, iş geliştirme, pazarlama ve marka süreçlerini bütünleştiren yeni yapılanmasıyla daha hızlı ve müşteri odaklı bir model sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Parolapara, sektördeki başarılarını destekleyecek yeni yapılanmasıyla önemli ve stratejik bir adım attı. Ürün yönetimi, iş geliştirme, pazarlama ve marka süreçlerini entegre eden yeni yapılanmasıyla daha hızlı ve müşteri odaklı bir model sunmayı hedefliyor.

Parolapara Ürün Yönetimi ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ünal Uyar, artık pazarlama ve marka yönetiminden de sorumlu olacak.

Parolapara'nın son dönemde piyasaya sunduğu ön ödemeli sanal ve fiziki kartları ile FAST entegrasyonu gibi ürünlerin hayata geçirilmesinde önemli payı olan Ünal Uyar, pazarlama ve marka yönetimini de kapsayan yeni sorumluluklarıyla artık CMO (Chief Marketing Officer- Pazarlama Direktörü) rolünü de üstlenerek, şirketin ürün portföyünün genişletilmesi, yenilikçi çözümler geliştirilmesi ve markanın müşteri deneyiminin güçlendirilmesi misyonlarını sürdürecek.

Ünal Uyar

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Ünal Uyar, kariyerine 2010'da Akbank'ın Fraud departmanında başladı. Sırasıyla Akbank ve Denizbank'ta Üye İşyeri Sistem Geliştirme, Dijital ve Ödeme Operasyonları İş Geliştirme ve Proje Yönetimi birimlerinde önemli roller üstlendi.

2017 itibarıyla Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri sektörüne adım atan Uyar, Papara, Paycell, Turkcell Dijital İş Çözümleri ve Sodexo gibi sektörün önde gelen markalarında ürün geliştirme ve pazarlama alanlarında kritik sorumluluklar aldı.

Mayıs 2024'te Parolapara'ya Ürün ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Uyar, Ocak itibarıyla Ürün Yönetimi, İş Geliştirme ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak şirketin büyüme ve dönüşüm yolculuğuna liderlik ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Parolapara Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Çelik, Parolapara olarak büyüyen organizasyonel yapıları ve ürün gamlarına paralel olarak, yönetimsel alanda da stratejik bir yapılanmaya gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ünal'ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz bu yeni yapılanma, ürün yönetimi, iş geliştirme, pazarlama ve marka süreçlerini bir araya getirerek müşterilerimize daha fazla değer sunmamızı sağlayacak. Bu bütünleşik yaklaşım, yenilikçi çözümler sunma yolculuğumuzu daha da hızlandıracak."

Çelik ayrıca, bu dönüşümün Parolapara'nın sektördeki rekabet avantajını güçlendirmeyi ve müşteri odaklı yaklaşımını ileri taşımayı hedeflediğini de vurguladı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ünal Uyar, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Parolapara'da Yeni Yapılanma - Son Dakika

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