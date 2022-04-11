Pasaj'dan Ramazan ayına özel elektronik ürünlerde kampanyada - Son Dakika
Üye Girişi

Pasaj'dan Ramazan ayına özel elektronik ürünlerde kampanyada

11.04.2022 13:45
Pasaj'dan Ramazan ayına özel elektronik ürünlerde kampanyada

Elektronik pazar yeri platformu Pasaj, Ramazan ayı boyunca müşterilerine özel fırsatlar sunacağını duyurdu.

Elektronik pazar yeri platformu Pasaj, Ramazan ayı boyunca müşterilerine özel fırsatlar sunacağını duyurdu. Buna göre, akıllı telefonlardan bilgisayar ve tabletlere, elektrikli ev aletlerinden beyaz eşyaya kadar 11 kategoride yüzlerce ürün, cazip fiyatlarla tüketiciyle buluşacak. Kampanya, 30 Nisan'a kadar geçerli olacak.

Platformda 11 farklı kategoride, yüzlerce ürün için sunulan Ramazan teklifleri ile müşteriler, beğendikleri ürünlere cazip fiyatlarla ve kısa sürede sahip olabiliyor. Akıllı telefonlardan bilgisayar ve tabletlere, elektrikli ev aletlerinden beyaz eşyaya kadar onlarca ürüne uygulanan kampanya, 30 Nisan'a kadar geçerli olacak. Seçili ürünlerde 36 aya varan taksitler ve Turkcell garantisi ile Pasaj'da müşterileri bekliyor.

OPERATÖRDEN BAĞIMSIZ HERKESE AÇIK ELEKTRONİK PAZAR YERİ

Ramazan ayına özel fiyatlarla satışta olan onlarca ürüne, Pasaj web sitesinden veya Dijital Operatör uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Müşterilere, bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat seçeneği de sağlayan platformda satın alınan ürünler, yüzde yüz doğa dostu ve geri dönüşümlü kutularda teslim ediliyor. Platformu, operatör fark etmeksizin herkes kullanabiliyor.


YORUMLAR
500
Asya Ülkelerinden Ramazan Görüntüleri Asya Ülkelerinden Ramazan Görüntüleri Tekmanlı öğrencilerden örnek proje Tekmanlı öğrencilerden örnek proje

Ramazan, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Pasaj'dan Ramazan ayına özel elektronik ürünlerde kampanyada - Son Dakika


Son Dakika
13:27 Ferdi'nin sevgilisi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor! Türkiye'de en az Ferdi kadar ünlü
13:20 Mansur Yavaş "Ben kamu görevlisiyim" dedi ama Akşener onu öve öve bitiremedi
13:10 Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Babel'in transferleri hakkında konuştu
13:04 50 ili kapsayan proje hayata geçiyor! Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun ticaret limanı olacak
12:58 Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu: Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim, Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum
12:51 Eşini ve 4 yaşındaki oğlunu katleden kişinin organları bağışlandı!
12:51 Korkunç görüntü: Yavru köpeğin derisini yüzüp öldürmüşler
12:46 Ağrı'daki gösterişli sahur etkinliğinin mimarı AK Partili Eyyüp Kadir İnan konuştu: Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz
12:27 Sahaya çıkmadan kazandırdı! Dev derbiden önce en çok Mesut Özil'in forması satıldı
12:24 Sahaya yarı çıplak atlayan kadının güvenlikten gördüğü sert müdahale tepki çekti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 13:52:39. #1.11#
SON DAKİKA: Pasaj'dan Ramazan ayına özel elektronik ürünlerde kampanyada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement