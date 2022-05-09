Pazarın ateşi düştü: Havaların ısınmasıyla pazarda fiyatlar yüzde 70 düştü - Son Dakika
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Pazarın ateşi düştü: Havaların ısınmasıyla pazarda fiyatlar yüzde 70 düştü

09.05.2022 13:57

Pazarın ateşi düştü: Havaların ısınmasıyla pazarda fiyatlar yüzde 70 düştüBURSA Havaların ısınmasıyla birlikte sera masrafları azaldı, meyve ve sebze fiyatları yarı yarıya düştü.

Pazarın ateşi düştü: Havaların ısınmasıyla pazarda fiyatlar yüzde 70 düştü

BURSA Havaların ısınmasıyla birlikte sera masrafları azaldı, meyve ve sebze fiyatları yarı yarıya düştü.

Bursa'da pazar tezgahlarına satışa çıkan meyve ve sebzeler de geçen aya göre yarı yarıya düşüş yaşandı. Havaların ısınmasıyla birlikte sera masrafının azalması pazarcının tezgahına yansıdı. Düşüş en çok yeşil sebzede gözüktü. Buna göre, marul 20 liradan 8 liraya, maydanoz 8 liradan 3 liraya, patlıcan 30 liradan 12 liraya, çilek 25 liradan 15 liraya, biber 30 TL'den 15 TL'ye, yeşil soğan 7 TL'den 2 TL'ye, salatalık 25 liradan 7 lirayı tezgahlardaki yerini aldı.

Pazarcı Celal Güngör, "Havaların ısınmasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü. Bursa'da yetişen ürünlerin tezgahları doldurması fiyatların azalmasına sebebiyet verdi. Kimisi 35 liraya cappucino içiyor o pahalı değil, burada maydanoza 3 lira veriyor ona pahalı diyor" dedi. Bir diğer pazarcı esnafı ise, "İşler bayramda güzel oldu, şuanda havaların ısınmasıyla daha iyi olmaya başladı. Bilhassa yeşilliklerde çok fazla düşüş yaşandı. Patlıcan 30 TL'den 12 TL'ye, salatalık 25 TL civarındaydı şuanda 6 TL civarında. Domateste çok fazla düşüş yaşanmadı fakat ondada düşüş bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Pazarın ateşi düştü: Havaların ısınmasıyla pazarda fiyatlar yüzde 70 düştü
Pazarın ateşi düştü: Havaların ısınmasıyla pazarda fiyatlar yüzde 70 düştü
Pazarın ateşi düştü: Havaların ısınmasıyla pazarda fiyatlar yüzde 70 düştü
Pazarın ateşi düştü: Havaların ısınmasıyla pazarda fiyatlar yüzde 70 düştü
Pazarın ateşi düştü: Havaların ısınmasıyla pazarda fiyatlar yüzde 70 düştü
Pazarın ateşi düştü: Havaların ısınmasıyla pazarda fiyatlar yüzde 70 düştü
Pazarın ateşi düştü: Havaların ısınmasıyla pazarda fiyatlar yüzde 70 düştü
Pazarın ateşi düştü: Havaların ısınmasıyla pazarda fiyatlar yüzde 70 düştü
Pazarın ateşi düştü: Havaların ısınmasıyla pazarda fiyatlar yüzde 70 düştü
Pazarın ateşi düştü: Havaların ısınmasıyla pazarda fiyatlar yüzde 70 düştü

YORUMLAR
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pazarın ateşi düştü: Havaların ısınmasıyla pazarda fiyatlar yüzde 70 düştü - Son Dakika


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