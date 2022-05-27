Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının yarısı tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının yarısı tamamlandı

27.05.2022 12:30

Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının yarısı tamamlandı Türkiye'nin Yunanistan'a açılan sınır kapılarından birisi olan Pazarkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı.

Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının yarısı tamamlandı

EDİRNE - Türkiye'nin Yunanistan'a açılan sınır kapılarından birisi olan Pazarkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı.

Yaz tatilini ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yaz aylarında Edirne'den yurda giriş yapan gurbetçi vatandaşların Kapıkule Sınır Kapısı'nda sıra beklerken yaşadığı çilelerin önüne geçmek ve oradaki yoğunluğu azaltmak için geliştirilen alternatif projede sona yaklaşıldı. Yenileme çalışmalarıyla birlikte bölgede kapasite artışının sağlanması hedefleniyor. Pazarkule Sınır Kapısı'nda geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlatılan yenileme çalışmaları çerçevesinde 2 olan peron sayısı, 3 giriş 3 çıkış olacak şekilde 6 perona çıkarılacak.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlayan modernizasyon çalışmaları fiziki yapıda yüzde 50 ölçüde tamamlandı. Gümrük sahası 4 bin 300 metrekareden 22 bin metrekareye kadar genişletilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan ve Edirne Valiliği ve gümrük müdürlüğünün katkılarıyla Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda devam eden modernizasyon çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmalarının teslim süresinde önce tamamlanması beklenirken, turizmin yanı sıra gurbetçi sezonundaki yaşanan yoğunluğun da azaltılması hedefleniyor.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda yapılan modernizasyon çalışmaları tamamlandığında yolcu salonu, X-Ray Ofisi ve KİM Müdürlüğü, Köpek Eğitim Binası ve Bakım Odası, Trafo Binası, Kulübeler, Bagaj Röntgeni, PTS Peronları ve Mobil Röntgen bölümü de yer alacak. Yapılan modernizasyon çalışmalarının kent ekonomisine büyük katkısı olacağını söyleyen Karaağaç Muhtarı Agah Korkan, "Burası bittikten sonra Karaağaç Modern bir tesise kavuşacak" dedi.

"Türkiye Cumhuriyetine yakışan bir gümrük haline gelecek"

Pazarkule Sınır Kapısı yapılan çalışma ile Türkiye Cumhuriyetine yakışan bir gümrük haline geleceğini söyleyen Karaağaç Mahalle Muhtarı Agah Korkan, Devletin özverili çalışmaları sayesinde burası bittikten sonra Karaağaç'ın Modern bir tesise kavuşacağını ifade etti.

"Uzun kuyruklar tarih olacak"

Burada ekonomik olarak da çok büyük ilerlemeler olacağını belirten Korkan, "Gelen yolcular beklemeyecek. Giriş çıkışlar çok kolay olacak. İçeride tesisler olacak. Son model bir Pazarkule Gümrük Kapısı olacak. Ekonomik açıdan da baktığınız zaman tesislerde marketler, alışveriş merkezleri olacak bu sayede iş sahası da açılacak. Gurbetçi sezonunda buradan şehitliğe kadar uzun kuyruklar oluyordu. Kapıkule'de de çok yoğun kuyruklar oluyordu. Pazarkule Gümrük Kapısı açıldığında bu kuyruklar tarih olacak. Gurbetçilerimiz beklemeden rahat şekilde tekrar memleketine dönecek. Lavabosundan marketine kadar tam teşekküllü bir hizmet alacaklar" şeklinde açıklamada bulundu.

"Edirne ve Karaağaç'ın geleceği daha güzel olacak"

Vatandaşlardan Sabri Sevinsel, "Bu güzel yatımlar için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Edirne'nin ve Karaağaç'ın geleceği inşallah bu çalışma bittiğinde daha güzel olacak. Türkiye'nin Edirne şehri şahlanacak. Gurbetçilerimiz buradan gelişlerinde daha rahat edecek. Devletimiz bu konuda çok hassas 1 yıl geçmeden yarısı tamamlandı. Edirne'miz ve Karaağacımızın geleceği için gerçekten güzel bir proje" ifadelerine yer verdi.

Yapılan hizmetten memnun olduklarını söyleyen Karaağaç Mahallesi esnafı Yavuz Sekirden, "3 peron olacak baya büyük bir çalışma var. Karaağaç, Edirne ve gurbetçiler için çok iyi olacak bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Çalışmalar iyi gidiyor bütün esnafa yararlı olur. Kuyruk çilesi sona erdirecek bir çalışma yapılıyor. Çünkü daha önce gurbetçiler geldiği zaman merkeze hatta kent ormanına kadar kuyruk oluyordu. Kapıkule'de yığılma oluyordu bu çalışma ile oradaki yük de azalmış olacak" dedi.

Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının yarısı tamamlandı
Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının yarısı tamamlandı
Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının yarısı tamamlandı
Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının yarısı tamamlandı
Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının yarısı tamamlandı
Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının yarısı tamamlandı
Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının yarısı tamamlandı
Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının yarısı tamamlandı
Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının yarısı tamamlandı
Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının yarısı tamamlandı
Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının yarısı tamamlandı

YORUMLAR
500
Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü bölge kamulaştırma çalışmaları tamamlandı Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü bölge kamulaştırma çalışmaları tamamlandı Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilometre tır kuyruğu Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilometre tır kuyruğu
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının yarısı tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
14:53 Eşini kendi elleriyle toprağa verdi, eve dönünce karşısında canlı gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:23:05. #1.13#
SON DAKİKA: Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının yarısı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement