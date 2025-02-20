Philadelphia Fed İmalat Endeksi D düştü

Ekonomi

NEW ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, şubat ayında 18,1 değerine inmesine rağmen, sektörde büyümeye işaret etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Philadelphia şubesi, şubat ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre endeks, şubatta 44,3'ten 18,1 değerine indi.

Endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde 19,4 değerinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Yeni sipariş endeksi, şubatta 21 puan azalışla 21,9 olurken, sevkiyat endeksi 14,7 puan azalarak 26,3'e geriledi. İstihdam endeksi de aynı dönemde 6,6 puan düşüşle 5,3'e indi.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.???????