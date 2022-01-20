Philadelphia Fed İmalat Endeksi ocakta beklentileri geride bıraktı

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ocakta piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş göstererek 23,2 seviyesine çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, ocak ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ocakta geçen aya kıyasla 8 puan artarak 23,2'ye yükseldi.

Piyasa beklentilerini geride bırakan endeksin, bu dönemde 20 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, geçen yıl aralıkta 15,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 4 puanlık artışla 17,9 değerine, sevkiyat endeksi de 6 puan artarak 20,8 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi ise 7,8 puanlık azalışla 26,1 değerine geriledi.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.