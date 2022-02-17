Philadelphia Fed İmalat Endeksi şubatta beklenenden fazla düştü

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, şubatta piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş göstererek 16 seviyesine geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, şubat ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, şubatta geçen aya kıyasla 7 puan azalarak 16'ya indi.

Piyasa beklentilerinden fazla düşüş kaydeden endeksin, bu dönemde 20 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, ocakta 23,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 4 puanlık azalışla 14,2 değerine düşerken, sevkiyat endeksi 7 puan azalarak 13,4 ile Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 6 puanlık artışla 32,3 değerine çıktı.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.