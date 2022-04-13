Philips 3000i Hava Temizleyici, havayı saniyede bin kez tarayarak koruma sağlıyor - Son Dakika

NanoProtect HEPA filtre teknolojili Philips 3000i Hava Temizleyici havayı saniyede bin kez tarayarak, virüs, bakteri, polen, toz, evcil hayvan kepeği, gaz ve diğer kirletici maddelerden koruma sağlıyor.

Philips'ten yapılan açıklamaya göre, bahar ile birlikte yoğunlaşan hapşırma, öksürük, göz kızarması, nefes almada zorluk gibi alerjik rahatsızlıklar, sanıldığından çok daha fazla kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Sadece açık havadaki yürüyüşler nedeniyle değil, pencere açılarak havalandırılan bir odada bulunurken bile pek çok kişi alerjik tepkilerinin çoğaldığını görülüyor. Dış ortamda bulunan alerjenler hava yoluyla ev, ofis ve diğer kapalı ortamlara kolayca taşınıyor ve asılı kalabiliyorlar. Özellikle evcil hayvanların taşıdığı alerjenler iç ortamda aylarca havada asılı olarak bulunabiliyor, günlük yaşamı doğrudan etkiliyor. Alerjisi olan kişilerin daha kaliteli bir yaşam için önlem alması kaçınılmaz hale geliyor.

Philips'in NanoProtect HEPA filtre teknolojili 3000i Hava Temizleyici'si, tek bir düğme ile ultra ince parçacıkları algılamak için havayı saniyede bin kez tarayarak, virüs, bakteri, polen, toz, evcil hayvan kepeği, gaz ve diğer kirletici maddelerden koruma sağlıyor. Hava sağlama hızı sayesinde temiz havayı odanın her köşesine dağıtırken, enerji tasarruflu olmasıyla da dikkat çekiyor. Uyku modunda gösterge ışıkları kısılıyor.

Hava kalitesini gerçek zamanlı olarak bildiren Quiet Mark sertifikalı cihaz, Etkisi Airmid Health-Group tarafından yapılan testlere göre havadaki virüslerin ve aerosollerin yüzde 99,9'unu temizliyor.

Evin hava kalitesini gerçek zamanlı olarak bir bakışta görülmesini sağlayan gösterge ekranı yanı sıra telefonunuzdaki Clean Home+ uygulaması üzerinden de takip edilebiliyor ve cihaz uzaktan kontrol edilebiliyor.