Piapiri'den Yüzde 121,1 Getiri

Ekonomi

ÜNLÜ & Co'nun finansal teknoloji girişimi Piapiri'de sunulan hisse alım-satım önerilerinin toplam getirisi bu yılın ilk 11 ayında yüzde 121,1 seviyesine ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Piapiri, ocak-aralık döneminde BIST 100 endeksinde yüzde 29,2'lik getiri sağladı. ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü'nün analiz ve raporlarıyla oluşturulan önerilerin toplam getirisi yüzde 121,1 oldu.

Yılın ilk 11 ayında BIST100 endeksinin yüzde 29,2'lik getirisine karşın, ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü tarafından hazırlanan analiz ve raporlarla, Piapiri'de sunulan hisse alım – satım önerilerinin kümülatif getirisi yüzde 121,1 seviyesine ulaştı. Bu önerilerin başarı oranı yüzde 71 olarak gerçekleşirken Piapiri'nin yatırımcılarına sunduğu fırsatların en güçlü göstergelerinden biri oldu.

Piapiri kullanıcılarının yaklaşık yüzde 40'ını gençler ve kadınlar oluştururken, uygulama, finansal okuryazarlığı artırma hedefiyle Instagram ve YouTube'da basit infografikler ve rehber içeriklerle finans dünyasını açıklamayı amaçlıyor. Ayrıca, sürdürülebilir finans bilinci geliştirme amacıyla yıl içinde 17 üniversitede düzenlenen etkinliklerde 10 binden fazla öğrenciye teknik analiz ve portföy yönetimi eğitimi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Piapiri Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi İlker Özten, gizli masraflar olmadan tüm kullanıcılara eşit mesafede durduklarını ve farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yanıt veren bir ekosistem sunduklarını belirtti.

Özten, 2024'te Piapiri üzerinden yapılan halka arz işlemleri ile ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü tarafından oluşturulan model portföy önerilerinin ilgi gördüğünü kaydederek, "Döviz bazında uzun vadeli kazanç sağlamak isteyenler için Eurobond işlemlerini de bu yıl devreye alarak platformumuzun kapsamını genişlettik. Robotik sepetler ve robo sinyaller gibi yenilikçi araçlarımız sayesinde yatırım süreçlerini kolaylaştırırken, kullanıcılarımızın finansal okuryazarlığını artırmaya da devam ediyoruz. Bu süreçte, kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimler, öneriler ve eleştiriler hem projelendirme hem de geliştirme aşamalarında bizlere rehberlik etmeyi sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde tek platform üzerinden hem yurt içi hem de yurt dışı borsalarda yatırım yapma imkanı ve yapay zeka tabanlı yenilikçi uygulamalarla yatırımcılara daha fazla değer katmayı hedeflediklerini belirten Özten, şöyle devam etti:

"Piapiri'deki öncelikli amacımız, Türkiye sermaye piyasalarındaki tüm yatırım ürünlerini eksiksiz bir şekilde sunan bir platform haline gelmek. Bir sonraki adımda ise yalnızca yatırım ürünlerini değil, finansal çözüm ve ürünleri de barındıracak kapsamlı bir finansal 'superapp' oluşturmayı planlıyoruz. Piapiri ile yatırım dünyasını daha erişilebilir, yenilikçi ve kullanıcı odaklı bir yapıya dönüştürmeye kararlıyız." ???????