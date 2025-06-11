Piapiri: Finansal Teknolojiye Dönüşüm - Son Dakika
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Ekonomi

Piapiri: Finansal Teknolojiye Dönüşüm

11.06.2025 16:24
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Piapiri, ÜNLÜ&Co'da başlayan girişimci projeden finansal teknoloji şirketine hızlıca dönüştü.

ÜNLÜ&Co'da bir girişimcilik projesi olarak başlayan Piapiri, kısa sürede gerçekleşen büyüme sürecinin ardından finansal teknoloji şirketi konumuna geldi.

ÜNLÜ&Co'dan yapılan açıklamaya göre, Piapiri, 2022'de finansal piyasaları herkes için erişebilir kılma ve bireysel yatırımcıların karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla bir girişimcilik projesi olarak hayata geçirildi.

ÜNLÜ & Co'nun finans sektöründeki konumundan yola çıkarak kendi teknolojisini geliştiren Piapiri, kısa sürede gerçekleşen büyüme sürecinin ardından faaliyetine 40'tan fazla çalışanla "Piapiri Teknoloji AŞ" adı altında, yetkin ve özerk bir kurum olarak devam ediyor.

Piapiri'nin yönetim ekibi ve danışma kurulunda, finans ve teknoloji dünyasından isimler bulunuyor. Piapiri'nin kuruluşundan bu yana büyümesinde önemli rol alan İlker Özten, teknolojiden sorumlu Erdem Cihan Çalışgan ve finanstan sorumlu Emre Dilber, şirketin CFA yönetim ekibini oluştururken, danışma kurulunda ise Uber Türkiye'nin eski genel müdürü Neyran Bahadırlı ile ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü gibi tecrübeli isimler yer alıyor.

"Yatırımlar tek bir platform üzerinden gerçekleştiriliyor"

Kullanıcı tabanını genişleten Piapiri, bireysel yatırımcılara halka arzlara kolay katılım, hisse senetleri, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) fonları, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), varantlar ve Eurobond yatırımlarını tek bir platform üzerinden sunuyor.

Finansal hizmetlerde deneyim sağlamayı amaçlayan platform, eklenen yeni özelliklerle yatırım süreçlerini daha pratik ve erişilebilir hale getiriyor. Finansal okuryazarlığı artırmayı hedefleyen Piapiri, yatırımcıların bilinçli kararlar almasına destek olmak için ücretsiz içerikler de sağlıyor.

"Piapiri ile İçeriden Bakış" adlı YouTube serisi, halka açık şirketlerin üst düzey yöneticileriyle yapılan söyleşilerle bireysel yatırımcılara şirketlerin stratejilerini ve gelecek planlarını doğrudan öğrenme fırsatı veriyor. Halka arzlara katılımı kolaylaştıran yeni arayüz ve hesap açma sürecini kısaltan görüntülü görüşme altyapısı, kullanıcı deneyimini iyileştiren önemli yenilikler arasında öne çıkıyor.

Platformun hedefleri arasında, yapay zeka destekli varlık yönetimi hizmetleri ve kullanıcıların yatırım tercihleri ve risk profillerine uygun finansal çözümler gibi yeni özelliklerin eklenmesi yer alıyor. Kişiselleştirilmiş yatırım seçenekleri sunarak fon ve hisse senedi alım-satımını daha verimli hale getiren Piapiri, yatırımcı ihtiyaçlarına yanıt veren teknolojik çözümler geliştiriyor.

Üniversitelerle yapılan işbirlikleri ve etkinlikler sayesinde 25 binden fazla öğrenciye doğrudan ulaşan platform, finansal erişimi destekleyerek fırsat eşitliğini güçlendiriyor. Kullanıcı tabanının yüzde 40'ını oluşturan kadın ve genç yatırımcılar sayesinde Piapiri, kapsayıcı bir ekosistem inşa etmeyi amaçlıyor.

"Finansal Superapp' olmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Piapiri Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi İlker Özten, yatırım ürünlerinin yanı sıra geniş bir yelpazede finansal çözüm ve ürünler sunan kapsamlı bir "Finansal Superapp" olmayı hedeflediklerini belirtti.

Finansal teknolojilerdeki dönüşümün yön veren aktörlerinden biri haline geldiklerini ve iki yılda dönüşüm hikayesi yazdıklarını kaydeden Özten, "Geçtiğimiz yıl, yatırım dünyasına erişimi kolaylaştırdığımız ve bu sayede hızlı şekilde büyüdüğümüz bir yıl oldu. Geçirdiğimiz bu güçlü dönüşümün rüzgarını arkamıza aldık ve 2024 itibarıyla ciromuzu dört kat arttırarak fintek ekosistemindeki önemli oyuncular arasında kendimize sağlam bir yer edindik. Kullanıcılarımıza sunduğumuz derin analize ve bilgiye dayanan nitelikli yatırım önerilerinin, bunda önemli bir rolü var." değerlendirmesinde bulundu.

Özten, araştırma ekibinin oluşturduğu yatırım önerileriyle 2024'te yüzde 124'e varan kümülatif getiri potansiyeli sağladıklarına işaret ederek, "2025 başından bu yana BIST-100 endeksinin getirisi eksi yüzde 8,2 olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Piapiri'deki hisse al-sat önerilerinin kümülatif getirisi, yüzde 41,5'e ulaştı. Böylece BIST'in negatif seyrettiği süreçte kullanıcılarımıza yüzde 40'ın üzerinde pozitif getiri potansiyeli sunduk." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ & Co'nun uzmanlığından doğan girişimlerinin, kullanıcıların yanında olmayı sürdürdüğüne değinen Özten, "Teknoloji yatırımlarımızı artırarak finansal piyasalara erişimi daha da kolaylaştırmaya, kullanıcılarımız için yenilikçi ve akıllı yatırım çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piapiri: Finansal Teknolojiye Dönüşüm - Son Dakika

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