Piapiri ile Yatırımda Yeni Dönem

ÜNLÜ & Co'nun fintek girişimi Piapiri, geliştirilen versiyonuyla kullanıcılara hem yurt içi hem yurt dışı piyasalarda yatırım hizmeti vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Piapiri yenilenen uygulaması ve geliştirdiği yeni fonksiyonlarla yatırımcılar için fark yaratıyor. Borsa İstanbul'un yanı sıra artık ABD borsalarına da tek ekran üzerinden erişim ve işlem imkanı sağlayan platform, işlem başına 1,3 dolar komisyonla avantaj sunuyor.

Yeni versiyonla birlikte devreye alınan "hemen nakit" özelliği sayesinde Piapiri, yatırımcılara hisse satışlarının ardından beklemeksizin, T+0'da nakde ulaşma imkanı sağlıyor. Bu özellik, yatırım döngüsünü hızlandırarak yatırımcılara esneklik kazandırıyor.

Yenilenen kullanıcı dostu ara yüzüyle uçtan uca yatırım deneyimi sunan Piapiri, TEFAS fonları, VİOP, varant, eurobond ve halka arzlara yönelik işlemleri sunmaya devam ediyor.

Geniş yatırım ürün yelpazesine ek olarak, günlük hisse önerileri, TEFAS fonlarını karşılaştırma ekranları, canlı piyasa verileri, haber akışı, ekonomik takvim ve analiz raporlarıyla yatırımcıların portföylerini daha etkin yönetmelerine destek oluyor.

Bilgiye dayalı yatırım kararlarını kolaylaştıran bu içeriklerle kullanıcılar, piyasayı daha yakından takip ederek stratejik adımlar atabiliyor. Ayrıca görüntülü görüşme yöntemiyle dakikalar içinde yatırım hesabı açılabiliyor. BIST ve ABD borsalarına ilişkin hesap açılışı, sözleşme onayı ve uygunluk testleri gibi işlemler platform üzerinden zahmetsizce tamamlanabiliyor.

Piapiri'ye uluslararası ödül

Piapiri'nin yatırım teknolojilerine kazandırdığı yenilikçi yaklaşım, uluslararası arenada da takdir görüyor. Uygulaması, Global Brands Magazine tarafından verilen "Investment and Securities Awards 2025" (Yatırım ve Menkul Kıymetler Ödülleri) kapsamında "Emerging Investment Platform" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Piapiri Teknoloji Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi İkler Özten, kullanıcılarına güvenilir ve kapsayıcı bir hizmet sunduklarını belirtti.

Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını tek platformda karşılayabileceği, uçtan uca bir yatırım deneyimi tasarladıklarını belirten Özten, "Yeni versiyonumuz, sadeleştirilmiş ara yüzü, genişletilmiş ürün yelpazesi ve hız odaklı teknolojik altyapısıyla yatırım sürecini kolaylaştırıyor. Bu yaklaşımımızın uluslararası ölçekte takdir görmesi ve Global Brands Magazine tarafından 'Emerging Investment Platform' ödülüne layık görülmemizi, doğru yolda olduğumuzun güçlü bir göstergesi olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.