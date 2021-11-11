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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

11.11.2021 13:19
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,97 artışla 1.639,92 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,97 artışla 1.639,92 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,83 puan değer kazandı.

Dün 1.624,09 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,07 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 1.622,02 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.621,49, en yüksek ise 1.642,08 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,24, sanayi endeksi yüzde 1,50, hizmetler endeksi yüzde 1,04 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükseldi, 27'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Şişecam oldu.

Altının onsu 1.861,7 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1470, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 114,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 9,9180 liradan, avro 11,3930 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.861,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 82,4 dolardan işlem görüyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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