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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

22.11.2021 13:37
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,09 artışla 1.756,32 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,09 artışla 1.756,32 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,99 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.737,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 13,72 puan ve yüzde 0,79 değer kazanarak 1.751,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.749,25, en yüksek ise 1.759,16 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 2,19, sanayi endeksi yüzde 1,90 ve hizmetler endeksi yüzde 1,18 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 91'i yükseldi, 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Garanti BBVA, Kardemir (D) ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.843,7 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,01, bileşik getirisi yüzde 18,82 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1280, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 114,10 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 11,1750 liradan, avro 12,6170 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.843,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 78,4 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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